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Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

07.10.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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1Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

İlçede son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

2Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

Yağışla birlikte Cilo Dağları’nın zirveleri beyaza büründü.

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Mevsimin ilk kar yağışının ardından dağın zirvesinde oluşan beyaz örtü, güzel görüntüler oluşturdu.

4Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

5Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

 

 

6Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

 

 

7Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

 

 

8Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü

 

 

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