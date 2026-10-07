Yüksekova'da soğuk hava etkili oldu Cilo Dağları beyaza büründü
07.10.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
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İlçede son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
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Yağışla birlikte Cilo Dağları’nın zirveleri beyaza büründü.
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Mevsimin ilk kar yağışının ardından dağın zirvesinde oluşan beyaz örtü, güzel görüntüler oluşturdu.
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Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı.
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