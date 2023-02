Dünya liderlerinin eşlerinden Emine Erdoğan'a dayanışma ve taziye mesajları

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünya büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Türk halkının yardımına koştu. Birçok ülkeden yardım kuruluşları arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için bölgeye giderken dünya liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye mesajlarını iletti. Lider eşleri de Emine Erdoğan'a yaşadıkları üzüntüyü ve dayanışma duygularını aktardıkları mesajlar gönderdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, mektubunda, "Joe ve ben Türk halkına yürekten taziye dileklerimizi sunuyoruz. Binlerce insanın hayatına mal olan yıkıcı depremden büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda dualarımızdasınız" ifadelerini kullandı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremin ardından tam ve eksiksiz bir dayanışma duygusu içerisinde olduğunu belirtti. Brigette Macron, mesajında şunları kaydetti:



"Bu trajik bağlamda, acınızı derinden paylaştığımı sizlere ifade etmek isterim. Fransa, büyük bir üzüntü içerisindedir ve tüm düşüncelerimiz bu sınavda yasa boğulan ailelerledir."



Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvano Abdo ise Emine Erdoğan'a, "Türk halkının uğradığı yıkım ve can kaybı için en içten başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Bu zor zamanlarda dualarım ve düşüncelerim sizinle" mesajını gönderdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin eşi Aisha Muhammed Buhari de yaşanan felaketin, bir doğa olayı olarak doğal afetlere karşı toplumların savunmasızlığını gösterdiğini, insanlığı korumak amacıyla ortaklık ve iş birliğine olan ihtiyacı da bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Buhari, "Bu vesileyle size ve güzel Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi belirtmek isterim. Afrikalı devlet başkanları eşleri, ailem ve Nijeryalı kadınlar bu büyük kaybınız için üzüntülerinizi paylaşmakta ve bu elim hadisenin üstesinden gelmesi için Türk halkı için tüm uluslarca yapılan duaya katılmaktadır" ifadesini kullandı. Buhari, Emine Erdoğan'ı telefonla da arayarak taziye dileğinde bulundu.

Mesajına "Acı verici ve hazin resimlerden bilhassa etkilendim" ifadesiyle başlayan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın eşi Sylvia Bongo Ondimba, "Bu kapsamda size ve yakınlarını kaybedenlerin kederli ailelerine en samimi taziye dileklerimi iletirim. Kalbi hislerimi ayrıca, en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilediğim yaralılara da yöneltiyorum" diyerek duygularını aktardı



‘KORE HALKI TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ YARDIMLARI UNUTMUYOR’



Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Keon-Hee Kim, deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu bildirerek şunları kaydetti:



"Kore Cumhuriyeti, Türk halkının üzüntülerini bir an önce yenmesi ve ayağa kalkması için kardeş ülke Türkiye'ye mümkün olan her desteği sağlayacaktır. Kore halkı, Kore'nin savaşta zarar gördüğü dönemde Türkiye'nin verdiği yardımları unutmuyor ve Türkiye'nin depremin verdiği zararı başarıyla atlatması umuduyla Türkiye'ye gönüllü olarak yardım malzemesi ve bağış göndermektedir. Bu zor dönemde daha da parıldayan iki ülke arasındaki dostluğun Türkiye halkına rahatlık ve güç vermesini umuyorum. Cumhurbaşkanı ve Emine Hanımefendi'nin liderliğinde Türkiye halkının zor günleri hep birlikte aşmasını temenni ediyorum."



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, "Son derece zor bir dönemde bizler ezeli dost ve kardeş olan Türk milletinin her zaman yanında ve omuzdaş olduğumuzu, gerekli tüm yardımı yapmaya hazır bulunduğumuzu vurgulamak isterim. Türkiye yönetimi tarafından yürütülen hızlı ve etkili tedbirler sayesinde yaşanan facianın sonuçlarının süratle ortadan kalkacağına yürekten inanıyor, Yüce Allah'tan bu yolda yardımcı olmasını niyaz ediyoruz. Size ve sizin aracılığınızla Türk halkına, hayatını kaybedenlerin tüm fertlerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlara acil şifalar niyaz ediyoruz" mesajını gönderdi.



Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits'in eşi Andra Levite, taziye mesajında, "Sizin anne kalbinizin yitirilen her can için ağladığını biliyor, size ve Türkiye halkına derin üzüntülerimi bildiriyorum." ifadesini kullandı.

'KALBİMİZ BUGÜN YAS TUTAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN ATIYOR'



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, mesajında şunları belirtti:



"Başımıza gelen bu zor günlerde kardeş Türk milletlerinin tek yumruk halinde birleşerek yıkılan binaların enkazlarından sağ kurtarması, birbirine destek olması ve kahramanca zorlukların üstesinden gelmesi içimizi ısıtıyor. Türk milletlerinin böyle kahramanlıklarına ve birliğine saygılarımla başımı eğiyorum. Afette hayatını kaybeden binlerce kardeşimiz için yüreğimiz kan ağlıyor. Başımıza ne kadar zor zamanlar gelirse gelsin yanınızdayız. Kalbimiz bugün yas tutan kardeşlerimiz için atıyor."



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez, derin bir üzüntü yaşadığını kaydetti. Türkiye'den gelen haberleri yakından takip ettiğini ve yaşanan trajedinin büyüklüğü karşısında derinden sarsıldığını belirten Gomez, "Düşüncelerimiz kurbanlar ve yaralılar, aileleri ve tabii ki sahada görev yapan tüm işçiler ve kurtarma ekipleriyle. Bu arama kurtarma ekiplerine destek ve dostluk gösterisi olarak, uzman İspanyol birimleri de katılacaktır. Bu zor ve acılı anlarda Türk halkına olan tüm desteğimizi ve dayanışmamızın en içten ifadesini sizlere iletmek istiyorum" şeklinde mesaj gönderdi.



'TÜM MAĞDURLARA SABIRLAR DİLİYORUZ'



Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic ise mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Hayatını kaybedenler için size ve dost Türk halkına başsağlığı diliyorum. İnsanlık dramı ile karşı karşıya kalan Türk halkının bu zor anlarında, hayatını kaybedenlerin aileleri ve ülkenizin tüm vatandaşlarıyla dayanışma içinde olduğumu belirtir, taziyelerimi iletmenizi rica ederim. Yaralılara acil şifalar, Türk halkına bu korkunç olayların acı sonuçlarının üstesinden gelmede güç ve cesaret diliyorum."



BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de gönderdiği mesajında şunları kaydetti:



"Bu zor dönemde yakınlarını kaybeden ailelere, hükümetinize ve Türk halkına dualarımı gönderiyorum. BM İnsan Yerleşimleri Programı uluslararası camiayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'yle dayanışma içindedir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve tüm mağdurlara sabırlar diliyoruz. BM İnsan Yerleşimleri Programı felaketin yaralarını sarmak adına elinden geleni yapmaya hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerime en derin başsağlığı dileklerimle."



TELEFONLA ARAYARAK TAZİYELERİNİ İLETTİLER



Öte yandan Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un eşi Ogulgerek Berdimuhamedova, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, telefonla aradıkları Emine Erdoğan'a taziyelerini ve dayanışma mesajlarını iletti.