Büyük felakette 13. gün! Deprem bölgesinden dakika dakika gelişmeler

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 12. gününde dakika dakika yaşananlar:

06.45 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana ve Osmaniye'de çalışmaları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Adana ve Osmaniye’de zemin etütlerini yapmak, yerleşime en uygun yerleri seçmek için uzmanlarımızla her türlü zemin etütünü TOKİ eliyle yapıyoruz. Bu yerlerde ayrıntılı çalışma başlattık. 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi" dedi.

00.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. Ülkelerden 88'i sahada bize yardım ettiler; arama- kurtarma ve sahra hastanesi gibi birçok konuda destek oldular. 23 ülke görevini tamamladı ve ülkeden ayrıldı. Şu anda 65 ülke sahada çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

23.58 Adana'dan 1'i çocuk 5 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

23.11 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miraç Kandili nedeniyle Mehmetçiğin sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil simidi de ikram ettiğini duyurdu.

22.21 Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 30 kişi, Adana’dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi. Depremzedelerden 4’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

21.30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

21.15 Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçesinde depremde çöken binalarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

19.12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 10 bin liralık destek ödememiz vardı. Bu 10 bin liralık destek, afette hasarsızın dışında kalan tüm hanelere ilişkin bir ödemedir.

19.09 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Salgın konusunda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor.

19.05 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 172 bin 780 çadır kurulmuş durumda. Katar'dan 10 bin konteyner sevk edilmeye başlandı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 597 bin 594 binanın hasar tespiti yapılmış durumda. 75 bin 717 bina ya yıkılmış ya da ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız bina sayısı daire olarak 1 milyon 900 bin civarında.

18.21 Malatya'da 26 kişinin öldüğü sitenin kooperatif başkanı Bursa'da yakalandı

278. SAATTE BİR MUCİZE KURTULUŞ DAHA

18.17 Hatay'da 1 kişi daha enkazdan 278. saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

17.35 Malatya Yeşilyurt ilçesinde altında 26 kişinin can verdiği 25 dairelik Bulutlar Sitesinin Kooperatifi Başkanı Bursa'da gözaltına alındı.

16.50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'ın yüzde 20'sine cumartesi günü doğal gaz verilmeye başlanacak

13.03 Hatay'da depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından 12'nci günde ses ve ısı alınması üzerine çalışma başlatıldı.