Büyük felakette 13. gün! Deprem bölgesinden dakika dakika gelişmeler
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Aynı gün saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 39 bin 672'ye yükseldiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 ilde yeni yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini duyurdu.
AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İşte depremin 12. gününde dakika dakika yaşananlar:
06.45 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana ve Osmaniye'de çalışmaları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Adana ve Osmaniye’de zemin etütlerini yapmak, yerleşime en uygun yerleri seçmek için uzmanlarımızla her türlü zemin etütünü TOKİ eliyle yapıyoruz. Bu yerlerde ayrıntılı çalışma başlattık. 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi" dedi.
00.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. Ülkelerden 88'i sahada bize yardım ettiler; arama- kurtarma ve sahra hastanesi gibi birçok konuda destek oldular. 23 ülke görevini tamamladı ve ülkeden ayrıldı. Şu anda 65 ülke sahada çalışmalarına devam etmektedir" dedi.
23.58 Adana'dan 1'i çocuk 5 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi
23.11 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miraç Kandili nedeniyle Mehmetçiğin sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil simidi de ikram ettiğini duyurdu.
22.21 Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 30 kişi, Adana’dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi. Depremzedelerden 4’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
21.15 Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçesinde depremde çöken binalarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
19.12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 10 bin liralık destek ödememiz vardı. Bu 10 bin liralık destek, afette hasarsızın dışında kalan tüm hanelere ilişkin bir ödemedir.
19.09 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Salgın konusunda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor.
18.21 Malatya'da 26 kişinin öldüğü sitenin kooperatif başkanı Bursa'da yakalandı
278. SAATTE BİR MUCİZE KURTULUŞ DAHA
18.17 Hatay'da 1 kişi daha enkazdan 278. saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
16.50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'ın yüzde 20'sine cumartesi günü doğal gaz verilmeye başlanacak
13.03 Hatay'da depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından 12'nci günde ses ve ısı alınması üzerine çalışma başlatıldı.