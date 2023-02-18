Deprem bölgesinde yıkılmayan yapıların sırrını binanın müteahhidi açıkladı

Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, bölgedeki son durumu aktarmaya devam ediyor.

Fulya Öztürk, çevresindeki tüm binalar yıkılmasına rağmen ayakta kalan müteahhidi Zekeriya Daşçı ile konuştu. Zekeriya Daşçı "Deprem yönetmeliğine harfiyen uyduk. Daha kaliteli ve işini iyi yapan insanlarla tanıştık. Biz inşaatları sabah ve akşam 1 hafta suluyoruz. Sulamazsanız beton kuma dönüyor. Nasıl yaparsanız yapın, küle dönüyor. Bilim insanları da biliyor herkes biliyor bunu.

Mevzuata göre yapılmalı her şey. 300 bina yaptık toplam 5 bin daireli hiç yıkılan olmadı. Hasarlı olanlar var ancak yıkılan olmadı. Can kaybı ve yaralanma olmadı buna şükrediyoruz. 99 öncesinde böyle bir şey yoktu. Daha sonraki düzenleme ile işler düzenlemeye alındı. Kumu elemezseniz, dengesiz olur. Şartıları var mevzuatta.

'MÜHENDİSLER 10 ŞİDDETİNDE DEPREME GÖRE YAPTIK' DEDİ

Bizim mühendisler beraber çalıştığımız mühendisler yani biz bu binaları 9-10 şiddetindeki depremlere göre yaptık dediler.

İyi demirle kötü demir arasında en fazla 200 TL bir fiyat farkı var. Biz iyi olduğunu bildiğimiz yerlerden alıyoruz demirleri. Tabii bunu yapmayanlar da var daha ucuz diye başka demir alanlar da var. Şahsi önerim sulamaya dikkat etsinler, betonları yakmasınlar. Biz sulamayı betonu doyuncaya kadar 1 haftaya kadar yapıyoruz. Sabah akşam serinlikte betonu suluyoruz. Ben her inşaata vardığımda bunu sorarım. Onlarca site yaptım, hepsinde. Allah kimseye yaşatmasın, kıyamet gibi bir şeydi.