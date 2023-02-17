Deprem bölgesinden peş peşe mucizeler! 278 sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

Deprem felaketinin 12'nci gününde Hatay'dan bir mucize haberi daha geldi ve 278. saatte enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı.

Öte yandan Hatay'da Defne Apartmanı'ndan ses ve ısı alındı. CNN Türk Editörü Enver Kaptanoğlu, Defne Apartmanı'nın enkazındaki çalışmaları aktarırken "Bu gece burada ses ve ısı tespiti yapılmıştı. Çalışmalar yaklaşık 10 saattir devam ediyor. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın yakınları da burada. Defne Apartmanı enkazında 20'den fazla kişinin olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar yalnızca 3 kişiden ısı ve ses tespiti alındı. Diğer kişilerin durumuysa belirsizliğini sürdürüyor. Isı ve ses tespiti yapılan afetzedelerimizin isimleri; Fikret Dalyan, Sema Dalyan, Medine Dalyan" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Tolga Apartmanı da yıkıldı. Bayrampaşa Polis Arama Kurtarma (PAK), Polis Özel Harekat unsurları ve AFAD ekipleri, depremin 278’inci saatinde apartmanın enkazında kalan Hakan Yasinoğlu'na ulaştı. Yasinoğlu, ekiplerce yapılan titiz çalışmanın ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan Yasinoğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"EKİPLER HIZLICA YOL AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kaptanoğlu, "Artık depremin 12'inci günündeyiz. Yani insan bedeninin sınırları zorladığı zaman diliminde bulunuyoruz. Ekipler de bu sebeple ciddiyetin farkında ve hızlıca yol açmaya çalışıyorlar. Ancak Defne Apartmanı'nın hemen yanındaki bina çok riskli olduğu için ekiplerin çalışmaları tehlikeye giriyor. Buna rağmen enkaz altında canlı kişilerin bulunma ihtimali ekipleri Defne Apartmanı'na yönlendiriyor" dedi.

258 SAAT SONRA MUCİZE

Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı’nda bulunan ve bugüne kadar en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi Z Blok’da depremden 258 saat sonra yeni bir mucize yaşandı. İş makinesi operatörü Adnan Eşin, enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada kaldırdığı bir yatağın altından bir kişinin elinin hareket ettiğini fark edince ekiplere haber verdi. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılıç’a ulaştı. Yapılan çalışma ile depremden 258 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Neslihan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Enkazda Neslihan Kılıç’ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, "Biz orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Ben de durdum. Makineden fırladım. Gittim üstüne baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim. Hiç benimle konuşmadı. Zaten suratı gözükmüyordu" dedi.

"MEZARINI BİLE KAZDIRMIŞTIK"

2 çocuğu ve eşi hala enkaz altında olan Neslihan Kılıç'ın eniştesi Gazi Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Neslihan'ın mezarını bile kazdırmıştık" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılıç’ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi. Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, “Hastamız depremin 258’inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız. Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık” dedi.

MUCİZENİN ADI: OSMAN

260. saatte Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi’nde bir mucize daha yaşandı. PAK ekibinde bulunan hassas burunlu köpek yıkılan Buket Apartmanı’nın enkazında tepki verdi. Ardından ekiplerin sesli çağrılarına cevap alınması üzerine hemen arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği’nin (ANDA) de yer aldığı ekipler, enkaz altında kaldığı saptanan Osman isimli, 12 yaşlarındaki çocuğu, 260 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi yapılan Osman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

BAKAN SOYLU ENKAZ BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 260. saatte Osman'ın çıkarıldığı enkazın olduğu bölgeye gelerek arama kurtarma ekiplerinden bilgi aldı

261. SAATTE İKİ MUCİZE DAHA

Asrın felaketinin yıkıma yol açtığı illerden Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Akademi Hastanesi’nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama- kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı. Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı'yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı. Yaralı ve oldukça bitkin olan depremzedeler, arama- kurtarma ekiplerinin oluşturduğu koridordan ambulansın bulunduğu bölüme götürülürken, çevredekiler ise alkışlarla bu mutluluğa ortak oldu.

TELEFONLA AKRABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ GÖNÜLLÜNÜN ELİNİ ÖPTÜ

Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, arama- kurtarma ekibinin telefonla aradığı yakınıyla konuştu. Depremin 11'inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye sordu. 'Herkesin iyi olduğu' yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

ŞAKİROĞLU'NUN YAKINLARI ENKAZDAN ÇIKARILDI

Mehmet Ali Şakiroğlu’nun Deprem gecesi oğlu Aziz Yusuf’u hastaneye getirdiği, depremin ardından eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz'ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

'HAYATTA OLDUĞUNA ÜMİDİM VARDI'

Oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen ve yakın zamanda soyadını değiştirdiği öğrenilen baba Mustafa Boyraz, "Burada olduğuna, hayatta olduğuna ümidim vardı. Bugün yine dedim, aynen burada. Saat 20.00’de buradan çıktım. O zaman da ümidim vardı. Oğlu Aziz Yusuf’u hastaneye getirmişti. Çocuğu şu an iyi evimizde. Ben çok sevindim. Allah Türkiye’yi sevindirsin. Ben kendim de burada enkazdan çıktım. Ben ilk gün kendi imkanlarımla öbür kapıdan kurtuldum. Eşi ve çocuğu da ilk gün çıkarıldı" diye konuştu.

Hastane önüne gelen Mehmet Ali Şakiroğulu aynı isimli kuzeni Mehmet Ali Şakiroğulu ise "Kafeteryada oturduğumuz sırada babam dışarı doğru çıkarken depreme yakalandık. Hastane sahibine ‘ağabey herkesi boşalttınız mı’ diye sorduk. Bize ‘boşalttık’ dedi. Bugün 2 bebek, 1 de kadın enkazdan çıktı. Amcamın oğlu da buradan çıktı. Hastane sahibinin vicdanına kalmış bir şey. Bize yalan söyledi" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261’inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor.”