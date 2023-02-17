Sitenin yıkılmasıyla 26 kişi can vermişti! Sorumlusu gözaltında

Türkiye'nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Malatya Yeşilyurt ilçesindeki 25 dairelik Bulutlar Sitesinde 26 kişi hayatını kaybetti.



Sitenin Kooperatif Başkanı olduğu tespit edilen A.A. Türkiye genelinde depremde yıkılan binaların müteahhit ve sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet ettiği adresinde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.