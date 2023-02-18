Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: 'Evim Yuvan Olsun’ kampanyasına ev bağışında bulunabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Son ana kadar çalışmalarımız devam edecek. Amacımız afetzedelerimizin yaralarını bir an önce sarmak. Kaybettikleri yakınları, canları da onların hayatlarına devam etmelerini isteyecektir. Türkiye olarak yapmak istediğimiz bu. Hiç bir ayrım gözetmeden yapılacak. Bazı kendini bilmezler, buradan hala siyaset yapmanın peşinde. Ben bu işe gönül veren her bir canı kurtarmaya çalışan insanların vebalini bunların üstüne yüklüyorum. Çalışılanlarımız hiç kimseye 'Sen kimdensin?' diye sormaz. Sahada çalışan kardeşlerimizin canhıraş mücadelesini siyaset malzemesi yapmaya çalışan bazı zihniyetler var. Ben onları kendi haline bırakıyorum. Bazı iddialar var. İlk andan itibaren açıklamamıza rağmen ilk andan itibaren buradaydık. Birbirimizle iletişim halindeydik. Sahada görevlendirilenlerin ilk andan itibaren görevlerinin başında olduklarını söylememize rağmen, aksini söyleyenler var. Zaman ilerledikçe bunu çok daha güçlü göreceklerdir. Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet. 41 129 silahlı kuvvetler olmak üzere toplamda 181 bin 423 güvenlik görevlimiz sahada görev yapıyor. Yerel de de güvenlik güçlerimiz sahada.

Sahada çalışan isimsiz kahramanlarımıza, ben Cumhurbaşkanımız adına da teşekkür ediyorum. Şuan çadıra olan talebin azaldığını görüyoruz. Nerede ihtiyaç olursa da gönderecek durumdayız. Konteyner çalışmaları da devam ediyor. Kurduklarımız 6 bine yaklaştı.

Vatandaşlarımızın kullanmadıkları evlerini depremzede ailelerin kullanımına sunmak veya uygun şartlarda kiralamak isteyen hayırseverlerimiz “evimyuvanolsun.org” sitesinden başvurabilirler.