Bakan Kurum'dan deprem sonrası yapılacak konutlarla ilgili açıklama: 3-4 katı geçmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son asrın en büyük felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bölgenin yeniden inşası sürecine dair bilgi verdi. Kurum, daha önce yapıldığı gibi yine devlet tarafından konutların güvenli ve en hızlı şekilde yapılacağını söyledi. Kurum, mart ayında çalışma sürecinin başlayacağını aktardı, mimarilerin 3-4 katlı olacağını ifade etti. Kurum, rezerv bölgelerin tamamlanmasının ardından master plan çerçevesinde şehir merkezlerinin inşa edileceğini söyledi.

"MASTER PLAN ÇERÇEVESİNDE YERLEŞİME KAPATACAĞIMIZ YERLER OLACAK"

Afet bölgesinde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

Tüm alanlarda ön alan çalışmalarını tamamladık. Ayrıntılı jeolojik çalışmaları başlatıyoruz. Daha iyisini daha güzelini yapabilme anlayışı ile çalışmaları başlattık. Önce rezerv alanlardaki yerlerde bu ihtiyaçları karşılamak. Ağır hasar olan yerlerde de master plan çalışması yapacağız. Tüm mimarlarımız ile bu işin tüm ileri gelenleri ile çalışma başlattık. Master plan ile birlikte yerleşime kapatacağımız, kısıtlama getireceğimiz yerler olacak. Buna göre yerleşim yapacağız.

"3-4 KATI GEÇMEYECEK KONUTLAR OLACAK"

Mikro bölgeleme ile, zemin etütleri ile, jeologları, hocalarımızı dinleyerek en doğru zeminde yapacağız. 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı bögeye uygun yapacağız. 10 ilde eş zamanlı yöneteceğiz. İnşaat malzemelerinin tedariğini dahi görüştük. Bu bağlantıları da yapmak suretiyle 2-3 ay içinde tüm afet bölgelerinde inşaat sürecini başlatma sürecini yönetiyoruz.

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Etap etap ihalelerimizi yapacağız. 2-3 ay içinde adımları atacağız. Şehrin merkezindeki planlamaları yaparak master plan çerçevesinde şehir merkezlerini inşa edeceğiz. Ay sonu ile süreci başlatıp mart ayında da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Daha önce nasıl yaptıysak bu sefer de aynı anlayış ile yapacağız. Sözümüzü tutacağız.

BAKAN KİRİŞÇİ: KOTA SINIRI VE CİNS AYRIMI YAPMADAN ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adıyaman'da konuştu. Bölgeye verilecek destekler ile ilgili bilgilendirme yapan Kirişçi şunları söyledi:

1 yıl içinde zamanı geldikçe verilen hayvancılık ile ilgili desteklerimiz var. Bunun tutarı 530 milyon lira. Biz bu tutarı Şubat ayı sonuna kadar depremden etkilenen 11 ilimize ödeyeceğiz. 11 ilde 1.5 milyarlık yem desteğini sağlayacağız. Adıyaman desteklerden 218 milyonun üzerinde destek alacak. Bunlar Şubat ayı sonuna kadar hesaplara geçmiş olacak. TMO'nun hububat ve bakliyatta kota ve cins ayrımı yapmaksızın alım gerçekleştireceğini bildirmek istiyorum.