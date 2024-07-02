Kayseri'den Suriye'ye uzanan provokasyon! Hüseyin Yayman: Kayseri'deki olay Türkiye'nin yeni Suriye politikasını engellemek için yapıldı

GÖÇ KARŞITI GÖRÜNEN EYLEMLER DÖNÜŞLERE ENGEL OLUYOR

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise hadiseler hakkında şu bilgileri verdi



Sınır illerimizde de gerginlik yaşandı. Çatışmanın iki tarafı var. Diğer tarafta hemen başka provokatörler de harekete geçti. Bayraklarımıza saldırı oldu, TIR'larımız hedef alındı. Bir manipülasyon yapıldı. Suriye'de Türk bayrağını yakanların ÖSO mensubu olduğu dile getirildi ama ÖSO Türk bayrağına saygılıyız diyor. Büyük bir kaos akıllı ve vakur yaklaşımla engellendi.



Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristan kurulmasını istemiyor. Buradaki yapı bizim için ciddi bir tehdit oluşturur. PKK ve DEAŞ'a karşı ortak yapılan çalışmalar var. Bu operasyonları sekteye uğratacak yapılanma vardı.



Bir yandan da ciddi göç sorunu oluştu. Bir takım hakim güçler alt bölgemizdeki böl parçala yok et hareketine geçtiler. Buradaki vatandaş göçe zorlandı. Bu göçü almak zorunda kaldık. Vatandaşın beyninde Suriyeli nefreti oluştu. Onların da kızdığı noktalar vardı ama şu anki durum tamamen bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye ile Suriye arasında bir yakınlaşma başladı. Esad bir mesaj gönderdi ve Erdoğan görüşülebilir dedi. Yakınlaşma PKK'ya karşı önemli adım olacak, düzensiz göçmenlerin geri dönüşün yolu açılmış olacak. Aslında bu göç karşıtı gibi görünen eylemlerle dönüşlere de engel olunuyor. Bu kritik dönem rahat şekilde atlatıldı. Bayrağımızı yakanlarla ilgili önemli operasyonlar var. hepsinin yakalanması an meselesi.