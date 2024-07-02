Kayseri'den Suriye'ye uzanan provokasyon! Hüseyin Yayman: Kayseri'deki olay Türkiye'nin yeni Suriye politikasını engellemek için yapıldı
Geçtiğimiz gün Kayseri'de yaşanan provokatif eylemlerin ardından Suriye'nin kuzeyinde de Türk TIR'larına saldırı girişimi olmuştu. Yaşanılan olayları CNN TÜRK canlı yayınında değerlendiren TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayman, "Kayseri'de başlayan olaylar Afrin'de devam derken temel hedef Türkiye'nin Suriye politikasıydı. Kayseri'deki eylemi yapanlar ile El Bab'ta Türk bayrağına yönelik eylemi yapan irade aynı. Üst akıl ifadesinin en çok denk düştüğü yer bura." dedi.
• 02 Temmuz 2024 - 14:40 • Son Güncelleme:
• 02 Temmuz 2024 - 14:40 • Son Güncelleme: