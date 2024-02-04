GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Dönüş yolculuğu ertelenen Alper Gezeravcı'dan mesaj var
ABONE OL

Dönüş yolculuğu ertelenen Alper Gezeravcı'dan mesaj var

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

04.02.2024 - 14:42 |
Dönüş yolculuğu ertelenen Alper Gezeravcı'dan mesaj var

Alper Gezeravcı, dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Alper Gezeravcı, dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gezeravcı, "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

Ünlü spiker 'drift' yaptı! 'Çam Sakura'yı yıkmaya geldim” notuyla paylaştı

Ünlü spiker 'drift' yaptı! 'Çam Sakura'yı yıkmaya geldim” notuyla paylaştı

Dönüş yolculuğu ertelenen Alper Gezeravcı'dan mesaj var

Dönüş yolculuğu ertelenen Alper Gezeravcı'dan mesaj var