Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

"ŞÜPHEYE DÜŞÜRÜYOR"

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, “Kafamızdaki soru işaretlerinin cevap bulması için mezarın açılması gerekiyor. Ancak ısrarla mezarın açılmaması noktasında diretiyorlar, bunu anlamış değil. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, ister istemez bizi daha da şüpheye düşürüyor. Mezar açılırsa biz de rahatlayacağız” dedi.