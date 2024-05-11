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Gündem Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi
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Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Türkiye’nin gündemine oturan Münevver Karabulut cinayeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut’u 2009 yılında canice öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etmişti. Münevver Karabulut’un ailesi Cem Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili başsavcılıktan yeni bir talep istedi. İşte son dakika haberin detayları...

• 11 Mayıs 2024 - 08:07 • Son Güncelleme:
• 11 Mayıs 2024 - 08:07 • Son Güncelleme:
1 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti toplumda infiale yol açtı. Öldürüldüğünde henüz 18 yaşında olan genç kızın katledilişinin ardından cevapsız kalan sorular Karabulut ailesinin kafasında yankılanmaya devam etti.

2 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu’ndan Garipoğlu’nun otopsisi sırasında yapılan işlemlere ait görüntü kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istemiş, dosyaya bilirkişi atanmıştı.

3 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Milliyet'te yer alan habere göre; son olarak otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası gündeme geldi. Peki tüm bu olanlara Karabulut Ailesi ne diyor?

4 ŞÜPHEYE DÜŞÜRÜYOR

"ŞÜPHEYE DÜŞÜRÜYOR"

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, “Kafamızdaki soru işaretlerinin cevap bulması için mezarın açılması gerekiyor. Ancak ısrarla mezarın açılmaması noktasında diretiyorlar, bunu anlamış değil. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, ister istemez bizi daha da şüpheye düşürüyor. Mezar açılırsa biz de rahatlayacağız” dedi.

5 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de şunları aktardı: “Cem Garipoğlu’nun intihar etmediğine dair çok ciddi emareler var. Garipoğlu cezaevinde 33 kez psikolog görüşmesi yapmış, hiçbir şekilde intihar edeceğine dair atıf yapmamış.

6 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Dolasıyla biz de bu durumu garipsiyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanın rahatlaması ve adaletin tecelli etmesi içini fethi kabir işlemi yapılmadır.

7 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldüğünde bile fethi kabir işlemi yapıldı. Ancak bu olayda neden yapılmıyor anlamış değiliz. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz. Bilirkişinin de trafik polisi olması oldukça manidar ve düşündürücü.”

8 KOĞUŞTAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMADI

KOĞUŞTAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMADI

Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

9 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor.

10 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor. Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor.

11 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi

Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sıralarında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.