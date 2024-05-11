Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Görüntüler ortaya çıktı: İntihar etmedi
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Türkiye’nin gündemine oturan Münevver Karabulut cinayeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut’u 2009 yılında canice öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etmişti. Münevver Karabulut’un ailesi Cem Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili başsavcılıktan yeni bir talep istedi. İşte son dakika haberin detayları...
• 11 Mayıs 2024 - 08:07 • Son Güncelleme:
• 11 Mayıs 2024 - 08:07 • Son Güncelleme: