Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelecek olması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu henüz bir tarihin belirlenmediğini, ancak mevcut takvime göre Putin'in Pekin Olimpiyatları'na gidip dönmesinden hemen sonra gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Mevcut takvime göre bu süre zarfında Türkiye'nin de Ukrayna'yı ziyaret edeceğini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında yapılacak olan görüşmenin, Erdoğan'ın Ukrayna gezisinden hemen sonra gerçekleşmesinin planlandığını ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Antalya Diplomasi Formuna katılabileceğini belirten Çavuşoğlu, "memnun oluruz" açıklamasını yaptı.