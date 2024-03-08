Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Washington'da bir araya geldi. Heyetler arası görüşme öncesi açıklamada bulunan Fidan, "Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Biden tarafından 2021 yılında kurulması kararlaştırılan Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın 7'ncisini gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Dün heyetlerimiz aralarında güvenlik, bölgesel iş birliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulundu. Bu görüşme, son birkaç ay içinde gerçekleştirdiğimiz üçüncü görüşmedir. Zira, jeopolitik ve bölgesel gelişmeler yakın iş birliği ve birlikte çalışmamızı gerekli kılıyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Blinken'ın da açılış konuşmasında belirttiği gibi, Gazze'deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze'deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, Gazze'de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için birlikte ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor" dedi.

Haberin Devamı

Ayrıca gündemlerinde Ukrayna, Karadeniz'in güvenliği gibi birçok bölgesel konunun yer aldığını kaydeden Fidan, "Özellikle yeni ülkelerin üyelik süreçlerinin başarıyla neticelendirilmesi dahil, NATO konularını da ele alacağız. Bugün görüşeceğimiz birçok önemli başlık bulunuyor. Burada heyetimle bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Blinken ve ekibine bana ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)