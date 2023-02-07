Deprem sonrası ortaya çıktılar! Yağmacı ve fırsatçılara tepki yağıyor

Birçok şehirden deprem bölgelerine yardımlar yağarken, Hatay Kırıkhan’da yağmacılar ortaya çıktı. Görüntülerde göçük altında kalan vatandaşları arama çalışmaları sürerken yağmacıların, boş ev ve marketlere girerek bazı eşyaları alıp götürdüğü görüldü. Sosyal medyada da bazı kullanıcıların yaptığı depremle ilgili paylaşımlar tepki çekti.

OTOBÜS BİLETİ VE BATTANİYEDE FAHİŞ FİYATA İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının fahiş oranda artırıldığı ihbarları üzerine inceleme başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 'fiyatları etkileme', 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

SOSYAL MEDYANIN İNSANLIK DIŞI YÜZÜ

Depremin yıkım etkisi yarattığı 10 ilde enkaz altında kalan ya da yakınlarının enkaz altında olduğundan endişelenen vatandaşlar konum paylaşarak yardım isterken, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar da yine gündemdeydi. Yıkılan binaların altında canlı kalmayı başarabilen yüzlerce kişi beraberlerindeki cep telefonları sayesinde sosyal medya hesaplarından bulundukları adresi belirterek ya da konum paylaşarak kurtarılmayı beklediler. Twitter’da hem deprem mağdurları hem de yakınlarının enkaz altında kalmasından endişe edenler “enkazaltındayız”, “deprem”, “depremoldu”, “Afet” başlıklı etiketleriyle seslerini kurtarma ekiplerine duyurmaya çalıştılar.

HAYATİ MESAJLAR

Yapılan paylaşımlar AFAD tarafından yakından takip edilerek, ilgili kurtarma ekiplerine yönlendirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Depremin ilk anından itibaren bakanlığımız ve AFAD Başkanlık yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direk mesajlar da dahil olmak üzere toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir” denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de adres ve konum belirtilmeden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek, ilgili birimlere aktarıldığını duyurdu.

13 HESAP TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü depremle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise vatandaşlara “Afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığı tespit edilmiştir. Deprem anında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip edin. Panik yapmadan yalnızca 112’yi arayın” uyarısı yapıldı.