Hatay'da deprem sonrası salyangoz istilası! Vatandaşlar ektikleri sebzeleri yiyemiyor

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Salyangozlara karşı ilacın etkisinin 1 gün sürdüğünü ifade eden Ahmet Çalışır, "Biz bunlardan çok rahatsız. Sebze ekiyoruz, yiyemiyoruz ve bahçemizi sarıyor. Evimizin içerisine kadar giriyor. İlaç attık, tuz attık ve kükürt attık çözüm bulamadık. Salyangozlardan rahatsızız. İlacını her yere atıyorum gidiyor ama ertesi gün tekrar devam ediyor. İlacın etkisi 1 gün sürüyor ve sürekli devam ediyor. Depremden sonra hep bu haldeyiz. Marulu salladığımızda şakır şakır salyangoz dökülüyor, yenmez haldeydi. Burada salyangozlara yetkililer bir çare bulursa memnun kalır ve minnettar oluruz" dedi.