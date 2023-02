Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem! Son durum açıklandı

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Depremin 2. gününde dakika dakika tüm yaşananlar...

06.27: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 73 uçak ile 12 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız" dedi.

06.13: Adıyaman Gölbaşı'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05.57: Osmaniye'de Bilge Apartmanı enkazında 1 kişi kurtarıldı. CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş canlı yayında aktardı.

05.10: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan 6 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Ali Şara’nın (65) cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, arama-kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.

03.53: Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem neticesinde Adana'da 109 kişi hayatını kaybetti, 1500 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi.

03.28: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan 6 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan polis memuru Halit Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altındaki bir kişinin bulunmasına çalışılıyor.

03.53: Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem neticesinde Adana'da 109 kişi hayatını kaybetti, 1500 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi.

03.28: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan 6 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan polis memuru Halit Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altındaki bir kişinin bulunmasına çalışılıyor.

03.03: İskenderun'da yaralıların tahliyesi gemi ile gerçekleştirildi.

01.54: İstanbul'dan 41 uçak ile 6 bin 718 personelin deprem bölgesine sevk edildiği bildirildi. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya, "00.30 itibarıyla İstanbul'umuzdan 41 uçak ile 6 bin 718 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi.

01.51: İzmir Valiliği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan iki ayrı depremle ilgili bu bölgelerde görevlendirilmek üzere İzmir'den 2 bin 331 personelin sevk edildiğini duyurdu.

01.13: Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a insani yardım taşıyan uçakların İstanbul'a dönüş uçuşlarının yolculara açıldığını; ücretin ise 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 lira olarak sabitlendiğini açıkladı.

00.34:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu an toplam itibariyle 2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralılarımız ve 4 bin 758 yıkılan bina var. 7 bin 840 vatandaşımız da enkazdan çıkartıldı" dedi.

00.30: Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay’da 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, 6 Şubat 2023 tarihinde, Hatay’da kahraman silah arkadaşlarımız Ulş.Uzm.Çvş. Hakan Al, P.Er Mert Can Sümbül ve P.Er Eren Taşkın şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

00:29: Kızılay Başkanı Kerem Kınık CNN TÜRK'e bağlanarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Gerek arama kurtarma faaliyetleri, gerekse barınma gibi ihtiyaçlardan dolayı milli kapasitemizi seferber etmiş durumdayız. Marmara Depremini iki kere yaşadık gibi bir durum var. Kış ve çok ağır şartlarda yaşadığımızı düşününce çok ciddi şartlarla karşı karşıyayız. Kan bağışı talebimiz devam ediyor. 40 bin ünite civarında kan bağışı aldık. Yarın öğleye doğru kan alma işlemlerine yeniden başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan randevu alarak gelmelerini rica ediyoruz.

00.15: KANDİL BARAJINDA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 00.15'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Kandil Barajı olan 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydetti.

00.10 İGA'DAN AFET YARDIM EKİBİ

94 kişilik İGA İstanbul Havalimanı afet yardım ekibi, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Ayrıca iş makineleri ve ekipmanların da TIR'la taşındığı 43 araçlık konvoy ise 22.45 sıralarında havalimanından hareket etti. Konvoyun yarın sabah deprem bölgesinde olması bekleniyor.

00.08: 45 KİŞİ ASKERİ UÇAKLARLA İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul’a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı Adıyaman’dan kalkarak, saat 00.15’te Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 45 yaralıyı getirdi. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneleri devam etmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.