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Türkiye'den İsrail'e çok sert 'Madleen' tepkisi: Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir

09.06.2025 - 11:05Güncellenme Tarihi:
Türkiye'den İsrail'e çok sert 'Madleen' tepkisi: Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madleen gemisine müdahalesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

 

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Madleen gemisine müdahalenin hukuk ihlali olduğu belirtildi.

 

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır"

 

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