Türkiye'de başka örneği yok! Osmanlı döneminde başladı, köyün ismi kriz çıkardı: Artık istemiyoruz
Türkiye’de başka bir örneği bulunmayan ilginç bir durum, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı bir mahallede yaşanıyor. Osmanlı padişahı 2’nci Murat dönemine dayanan köyün tarihi, bölgeye büyük bir kültürel derinlik katıyor. Ancak, köyün adı, yıllardır rivayetlere konu olmuş ve son dönemde köy halkı arasında büyük bir tartışma yaratmış. Bu ilginç isim, mahalle sakinlerini rahatsız etmiş ve isim değişikliği talebiyle Ankara'ya başvurmuşlar. Halk, köylerinin adının değiştirilmesi için yetkililere müracaat ederek, yaşadıkları huzursuzluğu dile getirdi. İsim değişikliği talepleri, hem köydeki sosyal yapıyı hem de tarihi mirası koruma adına önemli bir tartışma başlattı.
Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)
• 09 Haziran 2025 - 11:43 • Son Güncelleme:
Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)
• 09 Haziran 2025 - 11:43 • Son Güncelleme: