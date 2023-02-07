Deprem bölgesinde yağma iddiası! Bakan Soylu: Birkaç münferit olay dışında gerçeği yansıtmıyor

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Büyük afetler ve depremler yaşadık. Gerek hava koşulları ve tüm ş artlar açısından gerek bir taraftan bir tarafa 400-500 kilometrelik toplam alanı kapsamı açısından, yaygınlığı açısından belki de tarihimizin en büyük afet ve depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız.

"941 BİNA TAMAMEN YIKILDI"

Devlet bütün kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle seferberlik halindedir. Elbette hem tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından hem de diğer nokta açısından herkes seferber olmuştur. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil sivil toplumda akredite ettiğimiz dahil sahadadır. Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır.

Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar.

HAVA KOŞULLARI AÇIKLAMASI

Diğer tüm hizmetler beslenme, barınma yani çadır ardından konteynır, özellikle diğer tüm hizmetler vatandaşlarımıza eksiksiz getirilmek için emek sarf edilmektedir. Yola çıkıp Antep'le Maraş arasında hava koşulları münasebetiyle 8-16 saatlik beklemeler söz konusu olmuştur. Bu bize mevsimin sunduğu olumsuz şartlardır.

Bütün arkadaşlarımızla beraber deprem günün sabahı buraya intikal ettik. Koordinasyon merkezi ve sahada tüm arkadaşlarımızla eksiklikleri giderebilmek, enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarabilmek için ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var. Herkesin ortaya koyduğu yardıma, desteğe ihtiyaç var.

"600 HEMŞEHRİMİZİ DEFNETTİK"

Karşı karşıya kalınan olay küçük, büyük, orta da olsa insan hayatının insanın ihmal ettiği her şeyin mevzubahis olduğu durumdur. Kahramanmaraş'ta 941 bina yıkıldı. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Burada defin işlemlerimizde gerek başsavcılığımız, gerek müftülüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, doktorlarımız, sağlık görevlilerimizle eşgüdüm içerisinde sürdürülmektedir. Kimliklendirme, yakınlarına teşhis ve parmak izleriyle yapılan işlemler hala devam etmektedir.

Şu ana kadar yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2 bin profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadırlar. 941 binanın yıkıldığını hesap ederseniz, 2 bin ekibin çalıştığını hesap ederseniz zamanla yarıştığımızı aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"KENTE 11 BİN ÇADIR SEVK ETTİK"

Özellikle ilçeler olarak Dulkadiroğulları, 12 Şubat, Afşin, Pazarcık, Türkoğlu, Elbistan, Göksun, Nurhak her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Belki de diğer vilayetlerden farkımız biz aynı zamanda ikinci 7.6 depremin merkeziyiz. Elbistan, Göksun ve özellikle kuzey tarafındaki ilçelerimizde Ekinözü'nde herhangi bir hasar bir iki ev yıkılmanın dışında birinci depremde hasar söz konusu değildi. İkinci depremde doğal olarak uğraşmaya başladık. Ekiplerimizi oraya kaydırmaya başladık. Elbistan'da olumsuz hava şartları var. Biraz daha ağırlık vermeye devam ediyoruz.

Şu ana kadar özellikle Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik. 5 bini aşan kısmı kuruldu. Burada özellikle jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kahraman Mehmetçiğimiz elbirliğiyle arama kurtarmaya destek olabilmek için, diğer sair lojistik hizmetlerine destek olabilmek için birçok hizmet için ciddi bir elbirliği iç inde ç aba sarf etmektedirler."

Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda sevkini devam ettirmektedir. Devletin bütün imkan ve kabiliyetleri hakikaten tarihinde olmadığı kadar üst bir seviyede imkanların, hava koşulların ve karşı karşıya kaldığımız depremde alanın elverdiği ölçüde devam etmektedir. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için ve bu konuda vatandaşımızın her an yanında bulunabilmesini temin etmek için şu ana kadar 31 vali, 70'in üzerinde de kaymakam görevlendirilmiştir."