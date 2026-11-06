Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı!

1

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen sazan yavruları, Türkiye’nin dört bir yanındaki iç suların yanı sıra yurt dışındaki su kaynaklarına da ulaştırılıyor.