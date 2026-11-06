Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı!
06.11.2026 - 15:52Güncellenme Tarihi:
Elazığ’da iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmak ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Karakoçan ilçesinde bulunan Pembelik Baraj Gölü’ne 35 bin pullu sazan yavrusu salındı.
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İstasyonda üretilen toplam 15 milyon pullu sazan yavrusunun 15 ile sevkiyatı tamamlanırken, balıklandırma çalışmaları çerçevesinde Karakoçan ilçesindeki Pembelik Baraj Gölü’ne de 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.
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Düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü, Karakoçan ilçe müdürlüğü, kurum personeli, köy muhtarı, balıkçılar ve köy sakinleri katıldı.