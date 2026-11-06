Sinop'ta Karasu Çayı taştı, çeltik tarlalarını su bastı: 4 bin dönüm arazi sular altında!

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Bir diğer çeltik üreticisi İsmail Kümeç ise bölgede daha önce de benzer taşkınların yaşandığını belirterek, yapılan incelemelerin somut adımlara dönüşmesini istedi. Kümeç, "İki sene önce de aynı konuyu gündeme getirmiştim. O zaman da gelip baktılar. İnşallah bu kez lafta kalmaz. Biz zarara alıştık ama daha büyük bir felaket de yaşanabilirdi. Bizim istediğimiz tek şey DSİ'nin buradaki menfezleri büyütmesi. Su kanallarına ve menfezlere yeterince bakılmıyor. Çayın başından temizlik yapılıyor ancak su yukarıdan aşağıya geliyor. Çayın sonundaki tahliye noktaları da temizlenmeli. Su buradan nasıl tahliye edilecek" ifadelerini kullandı.