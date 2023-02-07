14 yaşındaki Can kurtarıldı! CNN TÜRK saniye saniye görüntüledi

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 ili vuran depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Öte yandan onlarca insanın enkaz altında kaldığı bildirilirken, yetkililerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI"

Depremin merkez üssünden, birçok binanın yıkıldığı bir mahalleden canlı yayın yapan CNN Türk'ten Fulya Öztürk, 14 yaşında bir çocuğun sesini duydu. Çevredekilerden adres bilgisi alan Öztürk, “Kahramanmaraş merkezinde İsmetpaşa Mahallesi’ndeyiz. Burada da çok sayıda bina yıkıldı. Karşı apartmanda 2 kişinin sesinin duyulduğunu söylediler. 2 kişi aşağıda kurtarılmayı bekliyor” dedi.

Adının Can olduğu öğrenilen çocuğa Fulta Öztürk'ün 'Can dayan kurtaracağız seni ablacığım' diyerek seslendiği görüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

AFAD ekipleri 14 yaşındaki Can'ı kurtarmak için çalışmalara başladı.

24 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

14 yaşındaki Can ekiplerin çalışması sonucu 24. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Can Gürsoy hazır bekletilen ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Fulya Öztürk, "Bu gerçekten büyük mucize, 24 saat sonra gelen mucizenin adı" sözleriyle bölgeden son durumu aktardı.