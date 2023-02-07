Kandilli Rasathanesi’nden açıklama: Artçılar aylarca sürebilir

Toplantının ardından Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Doğu Anadolu fayı üzerinde gerçekleşen depremin, 180 kilometrelik fayı kırdığını tahmin ediyoruz. 17 Ağustos’tan sonraki en büyük deprem ve yıkımı yaşıyoruz. Depremin büyüklük, şiddet ve tüm parametreleri zaman içinde tam olarak netleşecektir. Ancak sarsıntının ilk olduğu anda 7.4 büyüklük olarak tespit ettiğimiz depremin moment büyüklüğü yani tüm verilerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan büyüklük 7.7’dir” dedi.

Hasarlı bina uyarısı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Prof. Dr. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen kamuoyunu bilgilendirme toplantısında da şu bilgileri paylaştı: “Deprem konusunda hep Marmara bölgesine dikkat çekiliyor ancak biz defalarca uyardık, sadece Marmara’da değil, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Yıkıcı deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentte meydan geldi. 7 tane artçı 5’in üzerinde, bir tane ana artçı olarak adlandıracağımız sarsıntı ise 6.6’lık deprem üretti. Artçı sarsıntılar haftalar hatta aylarca sürebilir. 2017’de Bodrum Kos depreminin 9009 artçısı olmuş ve bir yıl sürmüştü. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların artçılara hazır olması, hasarlı binalara girmemelerini, yetkililere özellikle de AFAD yetkililerine kulak vermelerini istiyoruz.”

Sismik boşlukta oldu

Tarihsel depremlere bakınca Doğu Anadolu Fay hattında tekrarlanan birçok deprem görüyoruz. Son yıkıcı deprem de sismik boşluk olarak adlandırdığımız uzun süre sismik hareketlilik olmayan bir yerde oldu. Kamuoyunda, İtalya tarafından tsunami uyarısı verildiği gündeme geldi. Doğrudur. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi olarak 14 farklı ülkeye tsunmai uyarı mesajı verdik. KKTC’nin Gazimağusa kıyılarında 17 santim, Mersin’de 13 ve Hatay’ın İskenderun ilçesi kıyılarında ise 12 santim dalga yüksekliği saptadık. Kıyıdan bu kadar uzak deprem bile deniz suyunun yükselmesine neden oluyor.”