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Terör örgütünden deprem fırsatçılığı! MSB açıkladı: Misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile saldırı düzenlediğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

07.02.2023 - 08:30 | | DHA
Terör örgütünden deprem fırsatçılığı! MSB açıkladı: Misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi" denildi.

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