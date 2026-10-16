Zeytinde 'bolluk yılı'nda hasat başladı! Günlük ücretler belli oldu: Üretici de işçi de aradığını bulamadı

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"HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR, EKMEK YEMEK BİLE ZOR"



Tarlada ter döken 71 yaşındaki kadın işçi, çocukluk yıllarından beri bu işi yaptığını belirterek tarım sektöründe çalışmanın zorluklarına dikkat çekti. Her işin kendine göre bir zorluğu ve keyfi olduğunu ifade eden emektar çalışan, "Her iş zor, ekmek yemek bile zor. Ama ilmini bildikten sonra hepsi kolay" sözleriyle ekmek parası için verdikleri mücadeleyi dile getirdi.



