Zeytinde 'bolluk yılı'nda hasat başladı! Günlük ücretler belli oldu: Üretici de işçi de aradığını bulamadı
Zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarladaki emektar işçilerin günlük kazançları ve piyasada zeytinin satış fiyatı belli oldu! Zeytinde 'bolluk yılı' olurken üretici satış fiyatından, işçi ise günlük kazançtan şikayetçi.
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Bereketli geçen ve "bolluk yılı" olarak nitelendirilen bu sezonda zeytin tarlalarında hareketlilik sürerken, hasadın en büyük yükünü sırtlayan emektar tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri netleşti. Çocukluktan bu yana tarlalarda ter döken işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren zeytinleri toplamak için zorlu bir mesai yürütüyor.
İŞÇİ YEVMİYELERİ BELİRLENDİ: AĞAÇ VE YER İŞÇİLİĞİNDE FARK
Zeytinin dalından sofraya uzanan zahmetli yolculuğunda çalışan işçilerin günlük kazançları emeklerinin karşılığı olarak belirlenirken, bahçelerde yapılan hasat çalışmalarında ücretler görev dağılımına göre değişiklik gösteriyor. Dallardan mahsulü büyük bir titizlikle indiren deneyimli işçiler günlük 1.500 TL yevmiye alırken, dökülen taneleri ve sergilerden toplanan mahsulü ayıplayıp çuvallayan işçiler ise günlük 1.200 TL kazanıyor.
"HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR, EKMEK YEMEK BİLE ZOR"
Tarlada ter döken 71 yaşındaki kadın işçi, çocukluk yıllarından beri bu işi yaptığını belirterek tarım sektöründe çalışmanın zorluklarına dikkat çekti. Her işin kendine göre bir zorluğu ve keyfi olduğunu ifade eden emektar çalışan, "Her iş zor, ekmek yemek bile zor. Ama ilmini bildikten sonra hepsi kolay" sözleriyle ekmek parası için verdikleri mücadeleyi dile getirdi.
Hasat mesaisinde aynı azimle çalışan Fatma Hanım da çocukluktan bu yana tarlalarda bu işi sürdürdüklerini belirterek, zorlu koşullara rağmen her işin bir emek gerektirdiğini vurguladı. Günlük ücretlerin yetersiz olduğunu dikkat çeken tarım işçisi; Günlük ücretler daha iyi olabilir ama idare eder diyelim" şeklinde konuştu.
Zeytinliklerde çalışan gençler ise harçlıklarını çıkarmak için aileleriyle birlikte geldikleri söylerken, ileride bu işe devam etmek istemediklerini, okuyup sürekli yapabilecekleri bir mesleklerinin olmasını istediklerini ifade etti.
Çeşitli iş kollarından arta kalan zamanlarda veya sürekli olarak tarlalarda zeytin toplayan emektar kadınlar, artan maliyetler ve zor şartlara rağmen idare etmeye çalıştıklarını belirterek sezondan duydukları memnuniyeti "Allah bereket versin" diyerek özetledi.