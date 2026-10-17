Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSözleşmeli binlerce personel alınacak! Detaylar belli oldu
HaberlerGündem Haberleri Sözleşmeli binlerce personel alınacak! Detaylar belli oldu

Sözleşmeli binlerce personel alınacak! Detaylar belli oldu

17.10.2026 - 08:15Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Sözleşmeli binlerce personel alınacak! Detaylar belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Sözleşmeli binlerce personel alınacak! Detaylar belli oldu
#Gündem

Sözleşmeli binlerce personel alınacak! Detaylar belli oldu

Zeytinde 'bolluk yılı'nda hasat başladı! Günlük ücretler belli oldu: Üretici de işçi de aradığını bulamadı
#Gündem

Zeytinde 'bolluk yılı'nda hasat başladı! Günlük ücretler belli oldu: Üretici de işçi de aradığını bulamadı

Ordu'da keşfedildi, Karadeniz'in kaderini değiştirecek! Profesör gizli hazineyi buldu
#Gündem

Ordu'da keşfedildi, Karadeniz'in kaderini değiştirecek! Profesör gizli hazineyi buldu