Ordu'da keşfedildi, Karadeniz'in kaderini değiştirecek! Profesör gizli hazineyi buldu

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Çalışmalarla bugüne kadar 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli, çocuk Dionysos, onu yetiştiren Pan figürü, yine Dionysos kültü ve Pan'la ilişkili olan hayvan şeklindeki kompozit kaplar bulundu.



Kalede devam eden kazı alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Prof. Dr. Şenyurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Güler, hem tarihi hem de arkeolojik açıdan bir hazinenin bulunduğu alanda geçmişe ışık tutacak keşiflerin yapıldığını belirtti.



Kurul Kalesi'nin aynı zamanda bir zenginlik olduğunu dile getiren Güler, "Şu ana kadar yüzde 40'ı tamamlandı. Akademisyen arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Burada Dionysos dönemine ait önemli kazanımlarımız var. Bu eserler hem geçmişe ışık tutacak hem de bu bölgeye büyük bir katma değer katacak. Burası sadece bir kale değil, aynı zamanda bir yerleşke. Bulunan eşyalardan bu sonuç çıkıyor." ifadelerini kullandı.