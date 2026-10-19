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Kadıköy’de 3 katlı ahşap köşkte yangın

19.10.2026 - 08:36Güncellenme Tarihi:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kadıköy’de 3 katlı ahşap köşkte yangın

Kadıköy’de 3 katlı ahşap köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen köşk, yangında kullanılamaz hale geldi.

Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'ta bahçe içerisinde bulunan 3 katlı ahşap köşkte saat 01.20 sıralarında yangın çıktı. Köşkü saran alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye alevlere iki koldan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Boş olduğu öğrenilen ahşap köşk kullanılamaz hale geldi.

 Kadıköy’de 3 katlı ahşap köşkte yangın

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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