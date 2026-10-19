 Kadıköy’de 3 katlı ahşap köşkte yangın

Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'ta bahçe içerisinde bulunan 3 katlı ahşap köşkte saat 01.20 sıralarında yangın çıktı. Köşkü saran alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye alevlere iki koldan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Boş olduğu öğrenilen ahşap köşk kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.