Deprem felaketinde 7. gün! son durum açıklandı

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 7. gününde dakika dakika yaşananlar...

10.41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 150. saatte bir kız çocuğunun kurtarıldığını duyurdu. Kurtarma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var." ifadelerini kullandı.

09.26: Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

08.38 Deprem bölgesi Hatay'da son mucize 149. saatte geldi. Kurtarma ekipleri depremden 149 saat sonra 35 yaşındaki Mustafa isimli bir vatandaşı sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık olduğu belirtilen Mustafa, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

06:50 AFAD: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.8 büyüklüğünde artçı deprem gerçekleşti.

03.32: Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.

03.00 Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142’inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.

01.29 Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan anne ve 5 yaşındaki kızı 141 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

00.10 Berlin Eyalet Başkanı Franziska Giffey, depremzedeler için Berlin'den Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulduğunu söyledi.

00.01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 24 bin 617 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde 131 şüphelinin sorumluluğu tespit edilmiş 1’i tutuklanmıştır. 6 bin personel hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Afet bölgesinde şuan itibariyle 46 milyon litre akaryakıt stoğumuz bulunuyor.