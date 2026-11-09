Şişli’de aydınlatma direğinde patlama paniği! Çevredekiler çığlık attı
09.11.2026 - 08:43Güncellenme Tarihi:
Şişli Kuştepe’de bir aydınlatma direğinde çıkan yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri çevrede paniğe neden olurken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Şişli’de aydınlatma direğinde çıkan yangın, art arda yaşanan patlamalar nedeniyle çevrede korku dolu anlara yol açtı.
Olay, saat 22.45 sıralarında Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa süre sonra direkte peş peşe patlamalar yaşandı. Patlama sesleriyle birlikte sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı kişiler korkuyla çığlık attı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaşanan patlama ve panik anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.