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Motosiklet sesinden korkup kaçtılar! 103 koyun telef oldu

09.11.2026 - 08:38Güncellenme Tarihi:

Erzincan’ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.

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1Motosiklet sesinden korkup kaçtılar! 103 koyun telef oldu

Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan’ın Dereyurt köyünde meydana geldi. Ayşenur Yıldız’a ait 45 adet ve Burak Has’a ait 58 adet koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü. Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.

2Motosiklet sesinden korkup kaçtılar! 103 koyun telef oldu

Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı.

3Motosiklet sesinden korkup kaçtılar! 103 koyun telef oldu

Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu. İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

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