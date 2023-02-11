Depremin 138. saatinde KahramanmaraÅŸ'ta 67 yaÅŸÄ±ndaki Abdulkerim Bey Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafÄ±ndan enkaz altÄ±ndan canlÄ± olarak Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. AbdÃ¼lkerim amca eÅŸinin de enkazda ve canlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ekipler AbdÃ¼lkerim amcanÄ±n eÅŸi Senem teyzeyi de 138. saatin ardÄ±ndan enkazdan saÄŸ Ã§Ä±karttÄ±.

Â