KahramanmaraÅŸ'ta 138. saatte yeni mucize: Abdülkerim amca ve eÅŸi Senem teyze saÄŸ çÄ±karÄ±ldÄ±
TÃ¼m TÃ¼rkiye'yi acÄ±ya boÄŸan depremin 138. saatinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri KahramanmaraÅŸ'ta 67 yaÅŸÄ±ndaki AbdÃ¼lkerim amcayÄ± enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±karttÄ±.
11.02.2023 - 22:16 |
Depremin 138. saatinde KahramanmaraÅŸ'ta 67 yaÅŸÄ±ndaki Abdulkerim Bey Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafÄ±ndan enkaz altÄ±ndan canlÄ± olarak Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. AbdÃ¼lkerim amca eÅŸinin de enkazda ve canlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ekipler AbdÃ¼lkerim amcanÄ±n eÅŸi Senem teyzeyi de 138. saatin ardÄ±ndan enkazdan saÄŸ Ã§Ä±karttÄ±.
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