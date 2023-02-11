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KahramanmaraÅŸ'ta 138. saatte yeni mucize: Abdülkerim amca ve eÅŸi Senem teyze saÄŸ çÄ±karÄ±ldÄ±

TÃ¼m TÃ¼rkiye'yi acÄ±ya boÄŸan depremin 138. saatinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri KahramanmaraÅŸ'ta 67 yaÅŸÄ±ndaki AbdÃ¼lkerim amcayÄ± enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±karttÄ±.

11.02.2023 - 22:16 |
KahramanmaraÅŸ'ta 138. saatte yeni mucize: Abdülkerim amca ve eÅŸi Senem teyze saÄŸ çÄ±karÄ±ldÄ±

Depremin 138. saatinde KahramanmaraÅŸ'ta 67 yaÅŸÄ±ndaki Abdulkerim Bey Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafÄ±ndan enkaz altÄ±ndan canlÄ± olarak Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. AbdÃ¼lkerim amca eÅŸinin de enkazda ve canlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KahramanmaraÅŸta 138. saatte yeni mucize: AbdÃ¼lkerim amca ve eÅŸi Senem teyze saÄŸ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ekipler AbdÃ¼lkerim amcanÄ±n eÅŸi Senem teyzeyi de 138. saatin ardÄ±ndan enkazdan saÄŸ Ã§Ä±karttÄ±.

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KahramanmaraÅŸta 138. saatte yeni mucize: AbdÃ¼lkerim amca ve eÅŸi Senem teyze saÄŸ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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