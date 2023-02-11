Deprem felaketinde 6. gün! Mucize haberleri geliyor, işte bölgede son durum

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 6. gününde dakika dakika yaşananlar...

09.29: Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı

08.40: AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır.

08.20: Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

07.52: Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans'ta termal kamera ile yapılan taramada yaşam belirtilerine rastlanılması üzerine çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.

05.09: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine enkaz atından el sallayan Menekşe teyzenin sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

05.07: Kahramanmaraş’ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı, Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtılan 47 yaralının 4’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

04.36: Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 47 yaralı, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

04.13: Adıyaman'da 115. saatte Polonyalı ekip enkaz altından bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

03.55: Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans'ta termal kamera ile yapılan taramada yaşam belirtilerine rastlanılması üzerine çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Günlerdir rezidans enkazı başında bekleyen yaklaşık bin kişinin yakınları, bu haberle umutlandı.

03.22: Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir mucize gerçekleşti. 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

02.51: Kahramanmaraş’ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ilk isteği ise “su” oldu. Yürekleri ısıtan haber ekipler tarafından sevinçle karşılanırken gencin dayısı sarılıp onu öptü.

02.14: AFAD: SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91.511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

01.18: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki yıkılan binanın enkazında kalan Murat (23) ve kardeşi Bilge Ölker (13) için kurtarma çalışması başlatıldı.

00.38: Adana'dan hareket eden askeri ambulans uçağı 5 depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi.

00.12: MSB: Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi sürdürdü, sürdürüyor.

00.01: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 31 bin 254 arama kurtarma personeli sahada. Sahada iş makineleri ile ilgili sorunumuz kalmadı Kurtarılan ve hastanelerde olan 80 bin vatandaşımız var. 1 milyon 50 bin civarı vatandaşımızı geçici barına merkezlerimizde barındırıyoruz Afet bölgesinden yaklaşık 190 bin vatandaş tahliye edilmiş durumda. Bölgede şu ana kadar bin 666 artçı sarsıntı meydana geldi.

22.54: 115. saatte umut dolu bir haber daha geldi. Adıyaman Besni'de Polonyalı ekip bir kişiyi enkazdan çıkardı.

22.36: Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

21.52: MSB: 54’üncü Mekanize Piyade Tugayımızın Komando Taburunun da destek verdiği Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arama-kurtarma çalışmasında bir vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı.

21.40: Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.