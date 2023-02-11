Baba ve 2 oğlu 76 saat sonra kurtarıldı! İşte enkaz altında o anlar

Gaziantep'te Ayşe Mehmet Polat sitesinde Tabur ailesi, ekiplere telefonla ulaşmış, 76 saat sonra da kurtarılmışlardı. Bugün taburcu olur olmaz ilk iş, onları ölümün kıyısından alan ekibin yanına koştular. Baba ve 2 oğlunun, enkaz altında cep telefonu ile kaydettikleri görüntülere ise Kanal D ekibi ulaştı.