Baba ve 2 oğlu 76 saat sonra kurtarıldı! İşte enkaz altında o anlar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem tüm yurdu acıya boğdu. Arama kurtarma ekipleri büyük bir özveriyle enkaz altında kalanları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan baba ve 2 oğlu, yaklaşık 76 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Baba ve 2 oğlunun, enkaz altında cep telefonu ile kaydettikleri görüntülere ise Kanal D ekibi ulaştı.
11.02.2023 - 20:18 | | HABER: İHSAN YALÇIN / KAMERA: BAŞAR GÜNAL
Gaziantep'te Ayşe Mehmet Polat sitesinde Tabur ailesi, ekiplere telefonla ulaşmış, 76 saat sonra da kurtarılmışlardı. Bugün taburcu olur olmaz ilk iş, onları ölümün kıyısından alan ekibin yanına koştular. Baba ve 2 oğlunun, enkaz altında cep telefonu ile kaydettikleri görüntülere ise Kanal D ekibi ulaştı.