Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti

Katar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye desteğini sürdürüyor.

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı'ndan az önce yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere başkent Doha'dan yola çıkan Al Thani'ye ziyaretinde resmi bir heyet de eşlik ediyor.