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Deprem bölgesinde tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar, başka kurumlarda görevlendirilebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanların, kendi kurumlarının uygun görmesiyle, başka kurumlarda görevlendirilebileceğini duyurdu.

19.03.2023 - 22:58 | | DHA
Deprem bölgesinde tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar, başka kurumlarda görevlendirilebilecek

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tıpta Uzmanlık Kurulu açıkladı. Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta almakta olan arkadaşlarımızdan Olağanüstü Hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebilecek" dedi.

 Ayrıntılı bilgi için http://pbs.saglik.gov.tr adresine başvuru yapılabilecek.

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