Damada arkadaşlarından paralarla 45 metrelik takı

Bursa'da yaşayan Recep ve Gülfidan Kaplan çifti, Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Gelin ve damadın yakınlarının katıldığı düğünde, damadın arkadaşları bir sürpriz yaptı. Damadın 10 arkadaşı, 10 liralık banknotlardan oluşan 45 metre uzunluğunda para hazırladı. İğnelerle birbirine bağladıkları yaklaşık 5 bin lira tutarındaki paraları, düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna kadar açan damadın arkadaşlarını gören davetliler şaşkınlık yaşadı. Takı töreni damadın arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşıldı.