GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '15 Temmuz'
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '15 Temmuz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.

15.07.2023 - 15:09 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)-
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '15 Temmuz'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de 15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları ve gazilerle birlikte çelenk bıraktı, dua etti. Yılmaz, daha sonra anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle fotoğraf çektirip, sohbet etti.

GÜNCEL HABERLER

Kaymakam tutuklandı! Depremzedelere toplanan parayı zimmetine geçirmişti

Kaymakam tutuklandı! Depremzedelere toplanan parayı zimmetine geçirmişti

Termometreler 45 dereceyi gösterdi, vatandaşlar El Nino'dan kaçtı

Termometreler 45 dereceyi gösterdi, vatandaşlar El Nino'dan kaçtı

15 Temmuz şehitleri için Ayasofya Camii'nde hatim indirildi

15 Temmuz şehitleri için Ayasofya Camii'nde hatim indirildi