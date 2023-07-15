Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de 15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları ve gazilerle birlikte çelenk bıraktı, dua etti. Yılmaz, daha sonra anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle fotoğraf çektirip, sohbet etti.