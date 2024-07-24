Görüntüler Ä°stanbul'dan! 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin çatlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok!
Ä°stanbul'da BahÃ§elievler'de 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitenin tehlikeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekti. YÃ¼zlerce kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 4 bloklu sitede dÄ±ÅŸ cephelerde derin Ã§atlaklar, zemin kÄ±sÄ±mlarÄ±nda ise boÅŸluklar oluÅŸtuÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BinalarÄ±n eÄŸimli duruÅŸu ve bakÄ±msÄ±z haline raÄŸmen kiralarÄ±n da 10 bin lira ile 15 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bir mÃ¼teahhit ile sitenin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ iÃ§in pazarlÄ±k sÃ¼recinde olduklarÄ±nÄ± belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±larda kalmayÄ± etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda olduklarÄ±nÄ± belirtti.
Melihcan ÇALIÅžKAN â€“ Harun ÅžAHBAZOÄžLU â€“ Hadican EROL / Ä°STANBUL (DHA)
â€¢ 24 Temmuz 2024 - 14:56 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Melihcan ÇALIÅžKAN â€“ Harun ÅžAHBAZOÄžLU â€“ Hadican EROL / Ä°STANBUL (DHA)
â€¢ 24 Temmuz 2024 - 14:56 â€¢ Son GÃ¼ncelleme: