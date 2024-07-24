Ev sahibi Cafer Sayan, 'Oturmaya devam ediyoruz, nereye gideceÄŸiz? Korkunun Ã¶lÃ¼me faydasÄ± yok. Burada kiralar; Allah'Ä± olmayan ne kadarÄ± varsa, o kadar var. Burada 10 bin liradan aÅŸaÄŸÄ± daire yok, 12-13 ve 15 bine kadar da Ã§Ä±kÄ±yor. Bu blokta 22 daire var, 5'er kiÅŸiden hesaplasan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi yaÅŸÄ±yordur" dedi. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me yÃ¶nelik uyarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ä°stanbul'da kendi kendine Ã§Ã¶kme riski bulunan birÃ§ok yapÄ± olduÄŸu belirtiliyor. Son dÃ¶nemde BahÃ§elievler'de 27 Haziran'da aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde 2 farklÄ± binada Ã§Ã¶kme meydana gelmiÅŸ, 2 Haziran'da ise KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de Ã§Ã¶ken bir binada 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.