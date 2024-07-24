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GündemGörüntüler Ä°stanbul'dan! 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin çatlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok!
HaberlerGündem Haberleri Görüntüler Ä°stanbul'dan! 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin çatlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok!

Görüntüler Ä°stanbul'dan! 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin çatlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok!

Ä°stanbul'da BahÃ§elievler'de 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitenin tehlikeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekti. YÃ¼zlerce kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 4 bloklu sitede dÄ±ÅŸ cephelerde derin Ã§atlaklar, zemin kÄ±sÄ±mlarÄ±nda ise boÅŸluklar oluÅŸtuÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BinalarÄ±n eÄŸimli duruÅŸu ve bakÄ±msÄ±z haline raÄŸmen kiralarÄ±n da 10 bin lira ile 15 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bir mÃ¼teahhit ile sitenin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ iÃ§in pazarlÄ±k sÃ¼recinde olduklarÄ±nÄ± belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±larda kalmayÄ± etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Melihcan ÇALIÅžKAN â€“ Harun ÅžAHBAZOÄžLU â€“ Hadican EROL / Ä°STANBUL (DHA)
â€¢ 24 Temmuz 2024 - 14:56 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Melihcan ÇALIÅžKAN â€“ Harun ÅžAHBAZOÄžLU â€“ Hadican EROL / Ä°STANBUL (DHA)
â€¢ 24 Temmuz 2024 - 14:56 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°stanbuldan 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin Ã§atlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok

Ev sahibi Cafer Sayan, 'Oturmaya devam ediyoruz, nereye gideceÄŸiz? Korkunun Ã¶lÃ¼me faydasÄ± yok. Burada kiralar; Allah'Ä± olmayan ne kadarÄ± varsa, o kadar var. Burada 10 bin liradan aÅŸaÄŸÄ± daire yok, 12-13 ve 15 bine kadar da Ã§Ä±kÄ±yor. Bu blokta 22 daire var, 5'er kiÅŸiden hesaplasan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi yaÅŸÄ±yordur" dedi. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me yÃ¶nelik uyarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ä°stanbul'da kendi kendine Ã§Ã¶kme riski bulunan birÃ§ok yapÄ± olduÄŸu belirtiliyor. Son dÃ¶nemde BahÃ§elievler'de 27 Haziran'da aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde 2 farklÄ± binada Ã§Ã¶kme meydana gelmiÅŸ, 2 Haziran'da ise KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de Ã§Ã¶ken bir binada 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

2GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°stanbuldan 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin Ã§atlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok

BahÃ§elievlerâ€™de bulunan 4 bloklu 30 yÄ±llÄ±k bir sitenin tehlikeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekti. YÃ¼zlerce kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 104 daireli bloklarÄ±n dÄ±ÅŸ cephelerinde derin Ã§atlaklar, zemin kÄ±smÄ±nda kayma ve boÅŸluklar olduÄŸu; bazÄ± noktalarda ise kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± Ã§Ã¶kmelerle enkaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ andÄ±ran beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± oluÅŸtuÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Binalardaki bazÄ± noktalarÄ±n gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lebilir ÅŸekilde eÄŸimli duruÅŸu, bazÄ± noktalardaki balkonlarÄ±n ise demir destekler yardÄ±mÄ±yla ayakta durmasÄ± gÃ¶ze Ã§arptÄ±. Binalardaki kopmuÅŸ ve Ã§atlamÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mlerin iÃ§inde ise paslanmÄ±ÅŸ demir malzemeler ve kolayca parÃ§alanabilen bir beton yapÄ±sÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde ev sahiplerinin tamamÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konusunda anlaÅŸamamasÄ± gibi sebeplerle bu zamana kadar kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lamamÄ±ÅŸ sitenin sakinleri bir mÃ¼teahhit ile halen gÃ¶rÃ¼ÅŸme halinde olduklarÄ±nÄ± belirtti.

3KÄ°RALAR 10-15 BÄ°N LÄ°RA ARASINDA

KÄ°RALAR 10-15 BÄ°N LÄ°RA ARASINDA

Site sakinleri; dÄ±ÅŸ Ã§atlaklarÄ± ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne raÄŸmen binada kiralarÄ±n 10 bin lira ile 15 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸini aktardÄ±. GeniÅŸ bir alanda yer alan ve Ã§evresinde de birÃ§ok apartman bulunan sitenin orta bahÃ§esindeki koridorun ise diÄŸer Ã§evre sakinleri tarafÄ±ndan da sokak benzeri geÃ§iÅŸ rotasÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

4GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°stanbuldan 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin Ã§atlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok

Site sakinlerinin bir kÄ±smÄ±, maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve kira fiyatlarÄ±ndan dolayÄ± mÃ¼teahhitle anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± halinde de bina yÄ±kÄ±lana kadar sitede yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini ifade etti.

5HAZÄ°RAN AYINDA 3 BÄ°NA KENDÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ã‡Ã–KTÃœ

HAZÄ°RAN AYINDA 3 BÄ°NA KENDÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ã‡Ã–KTÃœ

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me yÃ¶nelik uyarÄ±, proje ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ä°stanbulâ€™da kendiliÄŸinden Ã§Ã¶kme riski bulunan birÃ§ok yapÄ± olduÄŸu biliniyor. Son dÃ¶nemde; BahÃ§elievlerâ€™de 27 Haziranâ€™da aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde 2 farklÄ± binada kÄ±smi Ã§Ã¶kme meydana gelmiÅŸ, 2 Haziranâ€™da ise KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de Ã§Ã¶ken bir binada 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

6â€œKORKUNUN Ã–LÃœME FAYDASI YOK

â€œKORKUNUN Ã–LÃœME FAYDASI YOK"

Site sakini Cafer Sayan, â€œKentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recine baÅŸvurdular. Bu Pazartesi herhalde imza vereceÄŸiz. Oturmaya devam edeceÄŸiz, nereye gideceÄŸiz? Korkunun Ã¶lÃ¼me faydasÄ± yok. Åžimdi buraya 10 kat veriyorlar, yukarÄ±ya 9 ve 8 kat. 95 daireden 85 taneye yakÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor mÃ¼teahhide.

7â€œ10 BÄ°N LÄ°RADAN AÅžAÄžI KÄ°RA YOK

â€œ10 BÄ°N LÄ°RADAN AÅžAÄžI KÄ°RA YOK"

Site hakkÄ±nda bilgi veren Sayan, â€œBurada kiralar Allahâ€™Ä± olmayan ne kadarÄ± varsa, o kadar. 10 bin liradan aÅŸaÄŸÄ± kira yok. 12-13 ve 15 bin civarÄ±. Bu blokta 22 daire var, 5 kiÅŸi yaÅŸasa her bir evde 100â€™e yakÄ±n kiÅŸi var" dedi.

8â€œ10 YILDIR BÃ–YLE

â€œ10 YILDIR BÃ–YLE"

Son dÃ¶nemde farklÄ± binalarda yaÅŸanan Ã§Ã¶kmeleri de duyduÄŸunu sÃ¶yleyen site sakini Hasan Ã–zcan, â€œ Duyduk, baÅŸka yerlerde de oldu. Bizler mÃ¼racaat yaptÄ±k, bir mÃ¼teahhitle anlaÅŸtÄ±k. 4 blok da var burada. 10 yÄ±ldÄ±r Ã§atlaklar iÃ§inde yaÅŸÄ±yoruz" dedi.

9â€œ2 KOLON Ã‡ÃœRÃœK DENDÄ°

â€œ2 KOLON Ã‡ÃœRÃœK DENDÄ°"

Ã–zcan, â€œBen 2002â€™de yÃ¶neticiydim. Deprem sonrasÄ±nda bir profesÃ¶r getirdim. Ä°Ã§eride depo vardÄ±, onlarÄ± sÃ¶k dedi, baÅŸka koyduk. Bize 2 kolonun Ã§Ã¼rÃ¼k olduÄŸunu onlarÄ± yaptÄ±rmamÄ±z gerektiÄŸini sÃ¶yledi, daha da bilmiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

10â€œEMEKLÄ°YÄ°Z NASIL GÄ°DECEÄžÄ°Z

â€œEMEKLÄ°YÄ°Z NASIL GÄ°DECEÄžÄ°Z"

Emekli olduÄŸunu ve gelecek sÃ¼reÃ§te baÅŸka yerde yaÅŸamaya maddi durumu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–zcan, â€œMecburuz emekliyiz, nasÄ±l gideceÄŸiz? Burada yÃ¼zde 80 emekliler oturuyor. MÃ¼teahhit burada 90 daire varsa 180â€™e Ã§Ä±kartacak, bizim daireleri kÃ¼Ã§Ã¼ltecek, Ã¶yle yaparsak Ã¶yle kabul edelim dedi. Biz de kabul ettik. Burada oturacak bir vatandaÅŸÄ±n verecek parasÄ± yok" dedi

11GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°stanbuldan 30 yÄ±llÄ±k 104 daireli sitede derin Ã§atlaklar olmasÄ±na raÄŸmen boÅŸaltÄ±lmÄ±yor: Korkunun ecele faydasÄ± yok