MSB Bakanı Güler'den Yunan Bakana 'turist' yanıtı: 'Bekleriz'

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakan Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'ın katıldığı televizyon programında 'F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz' ifadesine ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Yunan bakanı da turistik gezi için bekliyoruz" açıklamasında bulundu.