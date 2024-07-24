GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB Bakanı Güler'den Yunan Bakana 'turist' yanıtı: 'Bekleriz'

MSB Bakanı Güler'den Yunan Bakana 'turist' yanıtı: 'Bekleriz'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Yılda 60 milyon turist geliyor, Yunan Bakan da buyursun turistik geziye gelsin.’ dedi.

24.07.2024 - 13:17 |
MSB Bakanı Güler'den Yunan Bakana 'turist' yanıtı: 'Bekleriz'

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakan Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'ın katıldığı televizyon programında 'F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz' ifadesine ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Yunan bakanı da turistik gezi için bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜNCEL HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük kaçakçılığı ile mücadelede yerli ürünü artıracak protokol

Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük kaçakçılığı ile mücadelede yerli ürünü artıracak protokol

MSB Bakanı Güler'den Yunan Bakana 'turist' yanıtı: 'Bekleriz'

MSB Bakanı Güler'den Yunan Bakana 'turist' yanıtı: 'Bekleriz'

Kazada ölen motosikletli Rus fenomen Tatiana'nın ölümünde kahreden detay!

Kazada ölen motosikletli Rus fenomen Tatiana'nın ölümünde kahreden detay!