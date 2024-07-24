Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Beren kurtarılırken hayatını kaybetti
Ankara’da, mahsur kaldığı asansörden kurtarılmaya çalışıldığı esnada 5. kattan boşluğa düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızın ailesi, kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerinin hiçbir güvenlik önlemi almadıklarını ve sorumsuz hareket ettiklerini ileri sürdü. Hayatını kaybeden kız ise gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.
İHA
• 24 Temmuz 2024 - 16:57 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Temmuz 2024 - 16:57 • Son Güncelleme: