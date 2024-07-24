Kazada ölen motosikletli Rus fenomen Tatiana'nın ölümünde kahreden detay!
Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın (38) hayatını kaybettiği kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Birlikte seyahat eden 3 motosikletliden Ozolina'nın, bir TIR'ı hatalı sollayıp, önlerinde seyreden Onur Obuk'un (29) motosikletine arkadan çarptığı belirlendi. Aynı kazada yaralanan ve tedavisini ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü Obuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
• 24 Temmuz 2024 - 13:13 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Temmuz 2024 - 13:13 • Son Güncelleme: