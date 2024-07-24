İstanbul'da imamı okla yaralayan kişi yakalandı

İstanbul'da Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralı D.K'yi yakındaki hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından yaptığı çalışmada, D.K'yi okla vurduktan sonra kaçan şüpheli M.F.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürülürken, suçta kullanılan ok da muhafaza altına alındı.

Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.

Yaralıyı, hastanenin aciline getirdiklerini anlatan Karan, olayın ardından kaçan şüphelinin de polis tarafından yakalandığını anlattı.

Karan, "Okla vurmuş öyle diyorlar, ok zaten sallanıyor. Ameliyata almışlar. Yoğun bakıma almışlar, oku da çıkarmışlar." dedi.

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BAKAN YERLİKAYA: ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul'daki Necaattin Camisi'nin imamını okla yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağcılar'da dün öğlen saatlerinde Necaattin Camisi'nin imamı D.K'yı okla yaralayan şüphelinin, M.G. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığını aktaran Yerlikaya, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek cami çıkışında imam D.K'yı yaraladığını ifade etti.

Yerlikaya, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunan M.G'nin "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, "Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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