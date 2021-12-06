Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine yönelik bombalı saldırı girişiminde flaş detaylar!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipten polis memurunun özel aracının altına patlayıcı yerleştirildi. Yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaparken kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

BENZERLİK VAR

1.5 kg. ağırlığında olan C4 patlayıcının şarapnel etkisini artırmak amacıyla çivi gibi materyalle desteklendiği belirlendi. Nusaybin'de daha önce yapılan bir çok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.

Polis ekipleri patlayıcının PKK/YPG'li teröristler tarafından Suriye'den getirilerek polis memurunun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırı hazırlığındaki teröristlerin polis memurunun Siirt'te görevli olduğunu teröristlerin bilip bilmediği de araştırılıyor.