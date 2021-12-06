GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine yönelik bombalı saldırı girişiminde flaş detaylar!
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine yönelik bombalı saldırı girişiminde flaş detaylar!
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine yönelik bombalı saldırı girişiminde flaş detaylar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitingine yönelik bombalı saldırı girişimi ekiplerin dikkati sayesinde engellendi. O saldırı girişimine dair yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. 1.5 kilogram ağırlığındaki güçlendirilmiş bomba Suriye'den getirildi. O patlayıcının daha önce yakalanan YPG'li teröristlerin getirdikleriyle benzer olduğu tespit edildi.

06.12.2021 - 16:40 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine yönelik bombalı saldırı girişiminde flaş detaylar!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipten polis memurunun özel aracının altına patlayıcı yerleştirildi. Yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaparken kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın mitingine yönelik bombalı saldırı girişiminde flaş detaylar

BENZERLİK VAR

1.5 kg. ağırlığında olan C4 patlayıcının şarapnel etkisini artırmak amacıyla çivi gibi materyalle desteklendiği belirlendi. Nusaybin'de daha önce yapılan bir çok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.

Polis ekipleri patlayıcının PKK/YPG'li teröristler tarafından Suriye'den getirilerek polis memurunun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırı hazırlığındaki teröristlerin polis memurunun Siirt'te görevli olduğunu teröristlerin bilip bilmediği de araştırılıyor.

 

GÜNCEL HABERLER

MHP lideri Bahçeli duyurdu! Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruluyor

MHP lideri Bahçeli duyurdu! Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruluyor

Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek göstergenin maaşa etkisi ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek göstergenin maaşa etkisi ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber
Kahve fiyatlarına büyük zam! Tavan yaptı

Kahve fiyatlarına büyük zam! Tavan yaptı

Sıradaki Haber
ABD’de yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi! Zorunlu oldu

ABD’de yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi! Zorunlu oldu

Sıradaki Haber