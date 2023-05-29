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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre 13.Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...

29.05.2023 - 11:02 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür” dedi. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...

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İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İL...

1- BAYBURT \% 81.74

2- GÜMÜŞHANE \%77.25

3- ÇANKIRI \%75.9

4-YOZGAT \% 75.68

5- RİZE \% 75.38

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6- KAHRAMANMARAŞ \% 74.84

7- AKSARAY \% 74.57

8- SİVAS \% 73.09

9- KONYA \% 72.51

10-ERZURUM \% 72.01

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DEPREM BÖLGESİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANLARI...

1-KAHRAMANMARAŞ \% 74.84

2-DİYARBAKIR \% 71.62

3-MALATYA \% 71.18

4-KİLİS \% 70.1

5-ELAZIĞ \% 69.49

6-ADIYAMAN \% 67.48

7-OSMANİYE \% 66.21

8-ŞANLIURFA \% 64.94

9-GAZİANTEP \% 62.56

10-HATAY \% 49.98

11-ADANA \% 46.51

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