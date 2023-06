Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı: Vakit kaybetmeden süreci başlatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında 9 millet bahçesinin açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyerek, Adıyaman Millet Bahçesi'nin 505 bin, Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi'nin 125 bin, Adana Aladağ Bahçesi'nin 200 bin, Sivas Millet Bahçesi'nin 158 bin, Erzincan Tercan Millet Bahçesi'nin 52 bin, Giresun Bulancak Millet Bahçesi'nin 28 bin, Düzce Millet Bahçesi'nin 72 bin, Bursa Harmancık Millet Bahçesi'nin 40 bin, Bolu Gerede Millet Bahçesi'nin 295 bin metrekare olmak üzere millet bahçelerinin 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu söyledi.

'EVLATLARIMIZ BURADA SOSYALLEŞİYOR'

Erdoğan, "Bu millet bahçelerimizden her biri yeşil alanları, tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ve sundukları diğer imkanları ile gerçekten göz kamaştıran projelerdir. Millet bahçeleri ile şehirlerimize insanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmak ile kalmıyoruz, farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatının kargaşasından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını burada dinlendiriyor, evlatlarımız burada sosyalleşiyor, gençlerimiz burada buluşuyor. Pek çok kültür, sanat etkinliğinin de düzenlendiği millet bahçelerimiz, bu yönler ile büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Şehirlerimize kazandırdığımız her millet bahçesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz" dedi.

'DÜNYANIN GÖZDESİ OLACAK'

Erdoğan, millet bahçelerinin tamamının afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verdiğini belirterek "Özellikle 6 Şubat depremlerinde bu tarz toplanma alanlarının önemini daha da kavradık. Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın, hayata geçirdiğimiz her projenin bu süreçte ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Her işte olduğu gibi millet bahçelerinde de kendimiz ile yarışıyoruz. Hedefimizi; 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. Şimdiye kadar toplam 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemizi hizmete aldık. 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz. 1,7 milyon insanımızın iştirak ettiği büyük İstanbul mitingimizi de Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Her ne kadar birileri seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetlerini ifade etseler de milletimiz, 14-28 Mayıs'ta sandığa yansıttığı iradesi ile tüm bu niyetleri kursaklarında bırakmıştır. Biz de sandıkta tecelli eden bu güçlü iradeden aldığımız cesaret ile çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ülkemiz genelindeki 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 vilayetimizin çehresinin değişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'BİZE DÜŞEN EMANETE HAKKI İLE SAHİP ÇIKMAKTIR'

Erdoğan, çevre bilincinin özellikle toplumda kök salması için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl 5 Haziran haftasının 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanmasını kararlaştırdık. Bu seneki çevre haftamızın temasını da 'Temiz dünya, temiz deniz' olarak belirledik. Çevreye kontrolsüz şekilde atılan plastikler, denizlerimizdeki hayatı tehdit ediyor. 5 yıl önce başlattığımız sıfır atık hareketinin temel hedeflerinden biri plastik kirliliğinin önüne geçmektir. Bu amaç ile 81 ilimiz için sıfır atık yönetim planları oluşturduk. Ülkemiz genelinde 166 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Böylece 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2022 yılında yüzde 30'un üzerine çıkardık. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanmasını sağladık. Çevreyi korumakla kalmayıp, sonraki nesillere güzelleştirerek teslim edeceğiz. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' diye buyuran sevgililer sevgilisi peygamberimizin ümmeti olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zaten başka bir tavrımız da olamaz. Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanların baskılarına boyun eğmeden emanete hakkı ile sahip çıkmaktır. Bizim görevimiz; orman varlığımızı arttırarak, geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçelerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır. Çevreci binalar yaparak yaşadığımız yerleri, fıtrata uygun şekilde mamur etmektir" dedi.

Erdoğan, 6,5 milyar fidanı toprak ile buluşturduklarını belirterek, "Bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını sadece 21 yıla sığdırmayı başardık. Bugün de 9 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. 81 vilayetimizin her birini yeşil hale getirene kadar durmadan çalışacağız" diye konuştu.

'AFET İLE KARŞILAŞMADAN TEDBİRİNİZ ALIN'

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin sağlam, güvenli binaların önemini hatırlattığına işaret edip, şunları kaydetti:

"TOKİ'miz tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan binalarda hiçbir sorun ile karşılaşmadık. Son yıllarda inşa edilen hastanelerimiz, kamu binalarımız, spor tesislerimiz bu süreçte başarılı bir sınav verdi. Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standardın altına düşürmeyeceğiz. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu deprem ile birlikte daha yakından gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çalışmasına rağmen, dönüşüm alanındaki yıkılan bina ve can kaybımız da az oldu. Kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılar ile hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olanların da kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz. Vatandaşlarımızın 'yarısı bizden' kampanyasına yönelik yoğun ilgisini memnuniyet ile karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum; eğer binanız depreme, dayanıklı değilse sel ya da heyelan tehdidi altındaysa; hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afet ile karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini de tek tek yeniden dolaşacağım."