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Gündem Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak
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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kuvvetli yağış İstanbul dahil onlarca kentte alarm seviyesine geçilmesine yol açtı. Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Kuvvetli rüzgarında fırtınaya dönmesi bekleniyor.  En riskli saatler açıklandı. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. İşte il il hava tahmin raporunun detayları...

• 01 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak

Meteoroloji ve valilik tarafından yapılan uyarıların ardından kuvvetli yağış ve dolu etkisini arttırdı. Meteoroloji son dakika duyurdu! Harita güncelledi, bu hafta için uyarılar peş peşe geldi. Birçok ilde dün gece itibari ile sağanak ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Bugün de İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve soğuk hava etkili olacak. 6 kent için sarı alarm verildi. işte tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

2 Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

UŞAK °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

14 ÇAMUR YAĞACAK

ÇAMUR YAĞACAK!

Bugün toz taşınımı Mersin Adana Antep Osmaniye Hatay ve Kilis'te kötü ve sağlıksız seviyede. Güney Doğunun diğer şehirlerinde de hassas ve kötü seviyede. Doğu Akdeniz'de 400 mimkrogram / metreküp sınırını geçmiş durumda. Yağmurun çamur şeklide yağması bekleniyor. Maskesiz çıkmayın.

15 SU BASKINLARINA DİKKAT

SU BASKINLARINA DİKKAT!

Bugün yağışlar; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli bekleniyor su baskınlarına dikkat!

16 Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak

Bugün kuvvetli yağış yurt genelinde etkili olacak. En çok nerelerin yağış alacağı merak konusu olmuştu. İşte yağısın etki edeceği alanlar

17 Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak

Yağışlı hava 5 gün boyunca etkisini sürdürecek.