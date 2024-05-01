Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, çok kuvvetli olacak
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kuvvetli yağış İstanbul dahil onlarca kentte alarm seviyesine geçilmesine yol açtı. Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Kuvvetli rüzgarında fırtınaya dönmesi bekleniyor. En riskli saatler açıklandı. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. İşte il il hava tahmin raporunun detayları...
• 01 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme: