Cem Garipoğlu davasında kritik gelişme! Otopsi fotoğrafları ortaya çıktı
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Öte Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı.
• 01 Mayıs 2024 - 07:29 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 07:29 • Son Güncelleme: