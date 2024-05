Tavuk etine ihracat yasağı! Bugün başlıyor

15 AYDA YÜZDE 74 ARTIŞ

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, fiyatların 2023 Ocak ayından itibaren 15 ayda yüzde 74 arttığını, bunun mevcut maliyet artışları ve enflasyonla uyumlu bir oran olduğunu söyledi. Kaplan, “71 lira tavuk perakendede içinde tüm maliyetleri ile 92.5 liraya satılıyor. Asıl problem kırmızı ette, uçtu gitti, üretim azalıyor ama faturası tavuk ürünlerine kesildi. Tavuk etinde yüzde 126 ile arz fazlamız var. İhracatın fiyatları artıracak veya içerde fiyat düşürecek bir durumu yok. Sistemi temelinden oynatırsanız geri dönüşü 3-4 yıl sürer. Üretim kısıtlanır. Fiyat kısa sürede stabil gitse de uzun vadede daha büyük artışlara temel bir sorun hazırlıyoruz. Bizlerin her işlemi takip ediliyor, her fiyatımız devletin gözü önünde oluşuyor, biliniyor. Kamuoyu yanıltıldı” diye konuştu.



“Tavukçular üretimi bilerek azalttı, fiyatı artırdı” iddialarına yanıt veren Kaplan, “Banvit, Keskinoğlu, Şeker Piliç iflas etti, satıldı. CP üretimden çekildi. Atıl kalan alanlar alındı, üretime sokuldu. TÜİK verisine göre, ocakta tavuk eti yüzde 6.7, şubatta 10.1 arttı. Zararıyla başa baş çalışanlar var. Üretimi ve üreteni desteklemeliyiz, bunun dışında bir çözüm yok” dedi.



FİYAT ÜRETİMLE DENGELENİR



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, beyaz et üreticilerinin fiyat artışının 2023 yılında yüzde 50.2 seviyesinde olduğuna, bu rakamın TÜİK’in açıkladığı yüzde 65 enflasyonun 15 puan altında kaldığına dikkati çekti. Girit, fiyat dengesinin üretimden geçtiğine vurgu yaptı.