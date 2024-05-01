Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi! İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler
Ege’de Yunanistan’ın Rodos, İstanköy (Kos , Sisam (Samos), Sakız (Hios) ve Midilli adalarından sonra, Sömbeki (Simi), Meis (Kastelorizo) İleryoz (Leros), Kilimli (Kalimnos) ve Limni (Limnos) adalarında da ‘kapıda (limanda) vize” uygulaması dün (salı) başlatıldı. Öte yandan dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen, coğrafyası ve tarihiyle hayranlık uyandıracak pek çok ülke var. Balkanlar’da, Avrupa, Amerika, Asya hemen hemen tüm kıtalarda sadece bir valiz, uçak bileti ve pasaportunuzu alarak gidebileceğiniz ülkeler mevcut. Vizesiz gidilen ülkelere seyahat etmeden önce pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olduğunu mutlaka kontrol etmelisiniz. İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler...
• 01 Mayıs 2024 - 08:37 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 08:37 • Son Güncelleme: