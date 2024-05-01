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Gündem Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi! İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler
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Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi! İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Ege’de Yunanistan’ın Rodos, İstanköy (Kos , Sisam (Samos), Sakız (Hios) ve Midilli adalarından sonra, Sömbeki (Simi), Meis (Kastelorizo) İleryoz (Leros), Kilimli (Kalimnos) ve Limni (Limnos) adalarında da ‘kapıda (limanda) vize” uygulaması dün (salı) başlatıldı. Öte yandan dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen, coğrafyası ve tarihiyle hayranlık uyandıracak pek çok ülke var. Balkanlar’da, Avrupa, Amerika, Asya hemen hemen tüm kıtalarda sadece bir valiz, uçak bileti ve pasaportunuzu alarak gidebileceğiniz ülkeler mevcut. Vizesiz gidilen ülkelere seyahat etmeden önce pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olduğunu mutlaka kontrol etmelisiniz. İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler...

• 01 Mayıs 2024 - 08:37 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 08:37 • Son Güncelleme:
1 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Yunan Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü Türk Dışişleri Bakanlığı’na Sömbeki, Meis, Kilimli, Limni ve İleryoz adalarında da 30 Nisan’dan itibaren “kapıda vize” uygulamasının başlatılacağını bildirdi. Böylece, Türkiye vatandaşlarına “kapıda vize”nin uygulandığı ada sayısı 10’a çıktı. Yunan yetkililer, bu sayının gelecekte artırabileceğini belirttiler.

2 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Kararın yeni duyurulması ve önceden programlı gemi seferleri bulunmaması nedeniyle uygulamaya dahil edilen 5 adaya “kapıda vize” için dün talep olmadığı öğrenildi.

3 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Ayrıca, Sömbeki ve Limni gibi bu adalardan bazılarına da, Ege’deki Türk sahillerinden gemi seferleri bulunmuyor. Bu adalara gemi seferlerinin haziran ayında başlaması planlanıyor.

4 7 GÜNLÜK VİZE ÇOK AZ

7 GÜNLÜK VİZE ÇOK AZ

Hürriyet’e konuşan Sömbeki Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas, 7 gün süreli “kapıda vize” uygulamasının olumlu, ancak yetersiz olduğunu belirterek “Kültür ve turizm, halkları yakınlaştırır. Avrupa Birliği, iyi komşuluk olabilmesi için şunu idrak etmelidir: Biz nasıl kimliklerimiz ile Türkiye’ye gidebiliyorsak, Türkler de kimlikleri ile Yunanistan’a gelebilmelidirler” dedi.

5 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Kapıda vize” uygulaması için Sömbeki adasına beş polis memurunun görevlendirildiğini kaydeden Papakalodukas, “Limanda verilen vize 7 gün süreli.

6 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Bu çok az. Sömbeki’ye tekneleri ile yılda 10-15 defa gelen Türkler var. Kapıda vizenin süresi yılda 365 gün ya da en azından bütün yaz sezonu için geçerli olmalı” şeklinde konuştu.

7 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Öte yandan Türkiye vatandaşlarından vize istemeyen ülkelere bir yenisi daha eklendi, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeler...

8 ANDORRA

ANDORRA

Andorra, denize kıyısı olmayan Güney Batı Avrupa ülkelerinden biri. Ülkemizde adı çok duyulmasa da vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında yer alan Andorra’da kış tatili yapmak mükemmel bir deneyim olacaktır. Profesyonel kayak pistleri Andorra’nın en cezbedici turizm faaliyetlerindendir. Ülkede henüz bir havalimanı yok bu nedenle ilk olarak İspanya ya da Fransa’ya gitmeniz ardından Andorra’ya kara yolu ile ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Andorra’da 90 gün boyunca vizesiz olarak konaklayabilirsiniz.

9 ARNAVUTLUK

ARNAVUTLUK

Avrupa’da vizesiz gezilecek yerler deyince akla ilk gelen ülkelerden olan Arnavutluk’un başkenti Tiran’a İstanbul’dan 1,5 saatlik bir uçuşla ulaşabilirsiniz. 90 gün boyunca vizesiz olarak ülkede turistik amaçlı konaklayabilirsiniz. Para birimi olarak Arnavutluk Leki kullanan ülkenin en gözde şehirleri ise Tiran, Saranda ve Dıraç.

10 AZERBAYCAN

AZERBAYCAN

Türk kültürünün derin bağlarını yakından hissedebileceğimiz Azerbaycan, vize ve pasaport şartı olmadan gidebileceğimiz en güzel ülkelerin başında geliyor. Özenle hazırlanmış bavulunuzu ve yeni tip çipli TC kimlik kartı ile başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan Azerbaycan'a gidebilirsiniz. 90 gün kalış süreli vizesiz turistik yapabileceğiniz ülkeye Türkiye'den uçtuğunuzda bu şartın geçerli olduğunu unutmayın. Diğer ülkelerden direkt uçuşlarda mutlaka pasaportunuzun yanınızda olması gerekiyor.

11 BELARUS

BELARUS

Kuzey Avrupa’nın en güzel ülkelerinden olan Beyaz Rusya’ya, 90 güne kadar vizesiz seyahat etmeniz mümkün. Doğa harikası olan ülkenin denize kıyısı bulunmasa da 11000 gölü ve büyük Avrupa nehirlerinin ülkeden geçmesiyle %40’lık ormanlık alana sahip. Büyük nehirler, parklar, göller ve ormanlar içerisinde huzurlu bir Avrupa tatili için Beyaz Rusya’yı tercih edebilirsiniz.

12 BOSNA HERSEK

BOSNA HERSEK

1463 yılında Fatih Sultan Mehmed'in Osmanlı topraklarına kattığı Bosna Hersek, 400 yılı aşkın bir süre Türk kültürünün zengin dokusuyla harmanlanmıştır. Balkanların en gözde tatil rotalarından birini oluşturan Bosna Hersek, Saraybosna ve Mostar kentleriyle ön plana çıkıyor. İhtişamlı tarihi ve göz kamaştıran kültürüyle görenleri kendine hayran bırakan Bosna Hersek'te mutlaka görmeniz gereken yerler arasında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Mostar Köprüsü, Saraybosna Katedrali, Miljacka Nehri, Umut Tüneli,Umut Tüneli ve Blagaj (Alperenler) Tekkesi gibi noktalar yer almalı.

13 GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN

Hem pasaportsuz hem de vizesiz gidilebilen ülkelerden biri olan Gürcistan, ülkemizin sınır komşularından biri. Eğlenceli gece hayatıyla tanınan başkent Batum’da gezilecek ve görülecek de pek çok destinasyon mevcut. 365 gün boyunca turistik amaçlı vizesiz olarak Gürcistan’da konaklayabilirsiniz.

14 KARADAĞ

KARADAĞ

Mavi ve yeşilin kıyısında kurulan ülke Karadağ… Oldukça ufak olan bu ülkede yine Osmanlı’nın izlerini görmek mümkün. Başkenti Podgorica şehri olan ülkenin diğer bir önemli şehri ise Bar. Tarihi güzelliklerin yanı sıra Karadağ , deniz ve uzun kumsalların da adresi olarak dikkat çeliyor. Hem tarihi yerleri görmek hem de deniz tatili yapmak isterseniz 90 güne kadar Karadağ’da konaklayabilir, vize istemeyen ülkeler listesinin yakın adreslerini de gezebilirsiniz.

15 KOSOVA

KOSOVA

Osmanlı’nın en belirgin izlerini taşıyan ülke, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Balkanların en güzel ve tarih kokan ülkesinde hala bağımsızlık mücadelesinden kalma izleri görmek mümkün. Bunların yanı sıra kullas adını verdikleri taş evleri, Sırp Ortodoks Kilisesi Kosova’nın tarihi değerleri arasında yer almaktadır. Kosova’ya yapacağınız turistik seyahatlerde 90 güne kadar vize almanıza gerek yoktur.

16 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Dünyanın en dikkat çeken ada ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yalnızca kimlikle seyahat edilebilecek rotalar arasında yer alıyor. En fazla 30 güne kadar konaklama imkanı sunan Kıbrıs'ta daha fazla kalmak isterseniz pasaport kullanarak bu süreyi 90 güne uzatabilirsiniz.

17 MAKEDONYA

MAKEDONYA

Osmanlı mimarisinin izlerini diğer Balkan ülkeleri gibi günümüze kadar taşıyan vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden biri de Makedonya’dır. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra eğlence hayatının da dolu dizgin yaşandığı ülke, kayak tatili için kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Üsküp, Ohri gibi bölgeleri mutlaka görülmesi gereken şehirleri arasında yer alıyor. Makedonya’ya yapılan turistik seyahatler 90 güne kadar vizesiz!

18 MISIR

MISIR

Akvaryumu andıran berrak denizi, kültürel cazibe merkezleri ve otantik mutfağıyla turistlerin odak noktası haline gelen Mısır, özellikle dünya mirası olarak hafızalarda yer edinen Giza Piramitleri ile herkesin beğenisini topluyor. Luxor tapınakları ve Nil Nehri boyunca yapılan gezilerle siz de Mısır'ı keşfe çıkmak isterseniz artık kapıda vize dönemiyle eşsiz bir seyahate kucak açabilirsiniz.

19 MOLDOVA

MOLDOVA

Denize kıyısı olmayan Doğu Avrupa ülkesi Moldova, tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmesi gereken ülkelerden biri. Pek çok katedral ve müzeye ev sahipliği yapan ülkede Puşkin, sürgün yıllarını geçirmiş. 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebileceğiniz Moldova’da Dinyester Vadisi ve karlı dağlar en güzel fotoğrafların çekilebileceği bölgeler arasında yer alıyor.

20 SIRBİSTAN

SIRBİSTAN

Tarihi ve doğal güzellikleri, uygun fiyatlı tatil imkanıyla Sırbistan, Avrupa’da görmeniz gereken ülkeler arasında en üst sıralarda yerini alıyor. 420 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Sırbistan’da pek çok hamam, camii, kilise, katedral görmek mümkün. Vizesiz gidilecek ülkeler arasında bulunan Sırbistan’da 90 güne kadar turistik amaçlı konaklayabilirsiniz.

21 UKRAYNA

UKRAYNA

Doğu Avrupa’nın en gözde ülkelerinden biri de Ukrayna. Dolu dizgin gece hayatıyla ön plana çıkan şehri Kiev, sakinliği ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Odessa ve doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla turistleri cezbeden pek çok şehri görmek için Ukrayna’ya seyahat etmelisiniz. Vizesiz gidebileceğiniz Ukrayna’da 90 güne kadar turistik amaçlı seyahat edebilirsiniz.

22 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Arjantin 90 gün
Fiji 90 gün
Güney Kore 90 gün
Filipinler 30 gün
Kosta Rika 90 gün
Bağımsız Samoa 90 gün
Gana 90 gün
Bahamalar 90 gün
Guatemala 90 gün
Lübnan 90 gün

23 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Barbados 6 ay
Makao 30 gün
Honduras 90 gün
Malezya 90 gün
Belize 90 gün
Hong Kong 90 gün
Mauritius 30 gün
Bolivya 90 gün
İran 90 gün
Moğolistan 30 gün

24 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Jamaika 90 gün
Botsvana 90 gün
Japonya 90 gün
Nikaragua 90 gün
Brezilya 90 gün
Özbekistan 30 gün
Brunei 30 gün
Katar 90 gün
Panama 6 ay
Dominika 21 gün

25 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Kazakistan 30 gün
Paraguay 90 gün
Ekvator 90 gün
Kırgızistan 90 gün
Peru 90 gün
El Salvador 90 gün
Sao Tome ve Principe 15 gün
Endonezya 30 gün
Kolombiya 90 gün
Sao Tome ve Principe 90 gün

26 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Fas 90 gün
Kongo Cumhuriyeti 90 gün
St. Lucia 6 hafta
Singapur 90 gün
Seyşeller 90 gün
Sri Lanka 30 gün
Suriye 90 gün
Şili 90 gün
Tayland 30 gün
Tonga 30 gün

27 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Trinidad-Tobago 30 gün
Tunus 90 gün
Tuvalu 30 gün
Uganda 90 gün
Uruguay 90 gün
Ürdün 90 gün
Vanuatu 30 gün
Venezuella 90 gün
Zambiya 90 gün

28 Kapıda vize uygulamasına 5 ada daha ekledi İşte pasaport ve vize istemeyen ülkeler

Cook Adaları 31 gün
Fiji 120 gün
Mikronezya 30 gün
Niue 30 gün
Palau 30 gün
Samoa 60 gün
Vanuatu 30 gün